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(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz: Türkiye düne nazaran daha güçlenmiştir (2)

'ÜLKENİN KAYNAKLARI BOŞ YERE HARCANMAYACAK' Bakan Yılmaz Akıncılar İlçesi'nin ardından Gölova, İmranlı ve Zara ilçelerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Zara ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan...

'ÜLKENİN KAYNAKLARI BOŞ YERE HARCANMAYACAK'

Bakan Yılmaz Akıncılar İlçesi'nin ardından Gölova, İmranlı ve Zara ilçelerine teşekkür ziyaretinde bulundu. Zara ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılan referandumda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'evet' oylarıyla destekte bulunanlara teşekkür etti. Türkiye'nin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirten Bakan Yılmaz, parlamenter rejimin darbelerle anıldığını ifade etti.

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana istikrarsız hükümetlerle yönetildiğini dile getiren Yılmaz, "Bundan sonra siz 'bu sistemden vazgeçtik değiştiriyoruz. Artık istikrarlı hükümetlerle yönetilmek istiyoruz' dediniz, ve 16 Nisan'da büyük bir destekle yeni bir sistem getirdiniz. Türkiye'ye uzlaşma sistemini getirdiniz" dedi. 

Halk oylamasında 'evet' çıkmasının, 'hayır' diyenlere bile hayrının dokunacağını ifade edeh Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ülkeyi istikrarlı hükümetlerle yöneteceğiz. Ülkenin kaynakları boş yere harcanmayacak. Yine bu sistem ülkeye uzlaşma iklimini getirecek. Şimdi bu sistem en muhalif gördüklerini bile, en farklı kutuplarda olduklarını sananaları bile bir araya getirecek. Niçin, çünkü hükümet kurabilmek için başkasının desteğine herkesin ihtiyacı var. Bizim de, Kılıçdaroğlu'nun da, Devlet Bahçeli'nin de ihtiyacı var. Bundan sonra hükümet kurabilmek için 80 milyonu kucaklamak lazım. Sadece benim oy aldığım kesime hizmet götürürsem, hayatta yüzde 50'yi aşamazsın. En güçlü part biziz, Ak Parti ama oyumuz ne kadar yüzde 49, yüzde 49 ile hükümet kuramazsın. Ne yapacağız? Daha önce CHP'ye, MHP'ye, Saadet Partisi'ne, BBP'ye oy vermiş kardeşlerim güvenini kazanmamız lazım. Bunu yapabilmek içinde hem hizmet götüreceksin, hem de güveninin kazanacaksın."

Bakan Yılmaz Zara'nın ardından Hafik İlçesi'ne geçti.

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