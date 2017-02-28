(Görüntülü Haber) Bakan Yılmaz Sivas'ta cenazeye katıldı
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenazesine katıldı. AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin 70 yaşındaki babası Mustafa Köse, pazar...
28 Şubat 2017 Salı 18:20
MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin babası Mustafa Köse'nin cenazesine katıldı. AK Parti Sivas İl Başkan Yardımcısı Hasan Köse'nin 70 yaşındaki babası Mustafa Köse, pazar günü Almanya'da hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi bugün defnedilmek üzere Sivas'a getirildi. Tarihi Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına karayolu ile kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun ve Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın ve bazı il protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Köse'nin cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Bakan Yılmaz cenaze defnedildikten sonra bazı ev ziyaretlerinde bulundu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.