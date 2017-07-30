(Görüntülü Haber) Bakan Veysel Eroğlu: İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış havası estiriyorlar

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCU / İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hava sıcaklıkları nedeniyle Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" açıklamasına tepki gösterdi. Bakan eroğlu, "İstanbul'la alakalı çok büyük felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriyorlar. Yok öyle birşey kardeşim işi abaratmaya gerek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder" dedi. DSİ Tesisleri toplu temel atma töreni ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredisi sertifika törenine katılmak için gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" açıklaması üzerine işin abartıldığını söyledi. İstanbulla ilgili büyük felaket olacakmış havası estirildiğini kaydeden Bakan Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Lütfen şimdi bizi dikkate alın, birkaç gazetede gördüm. Efendim 'İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsin.' Yok öyle bir şey kardeşim işi abartmaya gek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder. Bakın bunu özetle söylüyorum, üzülüyorum bazen insanlar 'şöyle olacak böyle olacak' diyor. Şimdi bakın şu anda İstanbul ile alakalı sanki arkadaşlar çok büyük bir felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 derece tahmin ediyoruz ama geçmişte 37.4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha yüksek değerlere ulaşmış yani çok büyük bir felaket olacakmış gibi sunmanın bir manası yok."