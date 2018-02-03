(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli (2)

GENEL BAŞKANIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GİT SOR Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiği sözlerine "Kılıçdaroğlu'na PYD'ye terör örgütü mü? Değil mi? önce cevabı Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine versin" diyerek tepki gösterdi. Malatya'da partisinin vefa toplantısına katılan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin kendilerine sahip çıktığını söyleyerek, "Hainlere geçit vermedi Allah'ın izniyle, yine bu millet o hainlerden hesap soruyor, sormaya da devam edecek. O gün Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler başarılı olamayınca hatırlayın hangi terör örgütlerini devreye soktular? Bir yandan FETÖ'yü devreye soktular, bir yandan PKK'yı devreye soktular, bir yandan DEAŞ'ı devreye soktular, bir yandan da DHKP-C'yi devreye soktular. Ama cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'alayınız gelin, topunuz gelin' dedi ve bugün 'onların inlerine gireceği' dedi ve inlerine girdi. İster yurtiçinde olsun, ister yurtdışında. Yurt içinde inlerine girdik, Afrin'de de giriyoruz, Membiç'te de gireceğiz Allah'ın izniyle" dedi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin bir TV kanalında çıktığı canlı yayında, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemesine Bakan Tüfenkci şu cevabı verdi: "Biz bundan sonra Türkiye'ye karşı hesabı olanlar, Türkiye'ye karşı operasyon yapmak isteyenler biz kez daha düşünmeleri lazım, bir kez düşünmekle değil iki kere düşünmeleri lazım. Bugün PKK'nın, PYD'nin terör örgütünden şüphe eden CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Sayın Böke'ye sorsun, sorsun genel başkanlarına, Kılıçdaroğlu'na PYD'ye terör örgütü mü? değil mi? önce cevabı Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine versin. Millet ne olduğunu, onların kim olduğunu, arkalarında kimler olduğunu çok iyi biliyor. Eğer cevabını Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alamıyorsa gelsin Malatyalı hemşerilerimden alsın cevabı. Çünkü Malatya'da hemşerilerim o terör örgütünü gözlerinden tanıyorlar, ayak izlerinden tanıyorlar, zihinlerinden tanıyorlar. Onların nasıl vatan haini olduğunu, nasıl millet düşmanı olduğunu Diyarbakır'da ki Ayla bebeği öldürdüklerinde, Ayşe bebeği öldürdüklerinden tanıyorlar. Onlar kadınları, kızları, sivilleri, köyleri katlederken bıraktıkları ayak izlerinden tanıyorlar. Malatyalı hemşerilerim Diyarbakır Sur'da açtıkları çukurdan tanıyorlar. Nusaybin'de açmış oldukları çukurdan tanıyorlar. Benim esnafım, Malatyalı hemşerilerim kapattıkları kepenklerden, yaptıkları tehditlerden, aldıkları haraçlardan tanıyorlar. Daha sen bundan tanıyamadıysan dediğim gibi genel başkanın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na git sor bakalım o terör örgütü mü? O örgütler değil mi? Doğrusu onunda kafası karışık, o da bir geliyor, bir gidiyor. Bilmiyorum sana ne cevap verir, en son kararı ne? Onu söylesin de bütün kamuoyu ve Malatyalı hemşerilerim duysun."