(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Kimsenin rejimle derdi yok

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye’nin demokratik Cumhuriyet olduğundan kimsenin şüphesi yok. Kimsenin de rejimle derdi yok. Ne başkentimizden ne de başkasından şikayetimiz var. Bizim derdimiz sistemi işletebilmek" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Zonguldak'ta Vali Ali Kaban'ı makamında ziyaret etti. Bakan Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişiklik paketini imzalamasının ardından Türkiye'nin önemli bir sürece girdiğini söyledi. Anayasa değişikliği referandumunun milletin huzuruna gitmesini engellemeye çalışanlar olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, "Meclis'te engellemeye çalışanlar, türlü türlü oyunlarla milletin huzuruna anayasa değişikliğini getirmek istemeyen güçler, sahada da ellerinden gelen engellemeleri, her türlü yalanı ve iftirayı ileri sürecekler. Oyun oynayacaklar. Ama millet her zaman olduğu gibi basiretiyle ve sağduyusuyla, Türkiye'ye olan inancıyla Türkiye'nin geleceğini garanti altına alma noktasındaki bu önemli değişikliğe inşallah evet diyeceğini düşünüyoruz" dedi. 'REJİM DEĞİL, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ' Vali Kaban'ın Devrek bastonu ve madenciliği simgeleyen tablo hediye ettiği Bakan Tüfenkci, ardından Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Tüfenkci, mecliste referandumu engellemeyi başaramayanların iftiralarla meydanlarda konuştuklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin birilerinin dediği gibi rejim değiştirme değil sistem değiştirme meselesi olduğunu anlatan Bakan Tüfenkci, şöyle dedi: "Başbakanımızın dediği gibi biz rejim meselesini 1920’lerde hallettik. Türkiye’nin demokratik Cumhuriyet olduğundan kimsenin şüphesi yok. Kimsenin de rejimle derdi yok. Ne başkentimizden ne de başkasından şikayetimiz var. Bizim derdimiz sistemi işletebilmek. Dolayısıyla 'rejimi değiştiriyorsunuz' diyenlerin kendilerine bir bakması lazım. Bölücülerle aynı safta olanlar, PKK ile aynı safta olanlar, birlikte iş birliği yapanlar rejimi koruyabilirler mi? Asla samimi değiller. Milletin dertleriyle bugüne kadar dertlenmedikleri gibi ne yönetim sistemiyle ne rejimin derdiyle ne anladıkları var ne de okudukları var. Ne anayasayı okuyabiliyorlar ne de milleti okuyabiliyorlar. Sadece ve sadece dogmalarla hareket ediyorlar, yalanlarla siyaset yapmayı marifet sanıyorlar. Halkla beraber olamadıkları için ne halkın derdinden ne de milletin derdinden anlıyorlar. Onların ne rejime ne sisteme katacakları hiçbir şey yok. Bugüne kadar katamadıkları gibi bundan sonra da katamazlar. Dolayısıyla milletimizin kafasını karıştırmaktan başka bir şey de yapamazlar. " 'İNSANLARI KUTUPLAŞTIRIYORLAR' İnsanların 'evetçiler', 'hayırcılar' olarak kutuplaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Tüfenkci, "Oysa evetçiler de hayırcılar da bizim insanımız. Bu bir seçim değil, referandum. Halk oylaması. Dolayısıyla bunun kazanını AK Parti değil, bunun kazananı millet. Burada millet kazanacak. Bu ayrıştırmaya değil, birlikteliğe vesile olması gerekir. Özgürlük diye yola çıkıp özgürlük girişimine karşı duranlar elbette ki burada kutuplaşmayı körükleyecektir. Biz AK Parti teşkilatları olarak kutuplaşmadan yana değil, birliktelikten yana, uzlaşmadan yana tavrımızı her daim ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz" dedi. Bakan Tüfenkci, toplantının ardından geçen hafta kanserden ölen Kozlu İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Ertan Şahin'in ailesine taziyede bulundu. Bakan Tüfenkci, ardından Karabük'e geçti.