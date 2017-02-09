(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Bizleri dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor (3)

‘İŞADAMLARIMIZ TEREDDÜT YAŞAMIYOR’ Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konya Ticaret Borsası’nda oda başkanlarıyla bir araya geldi. Burada Türkiye genelinde başlattıkları istihdam seferberliği ile ilgili açıklama yapan Bakan Tüfenkci, Konya’nın da bu konuda Anadolu’daki öncü şehirlerinden olacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, "İstihdam seferberliği çalışmaları Konya’yı Anadolu’nun öncü sanayi kentlerinden birisi yapacaktır. Dolayısıyla Konya’daki istihdam seferberliğini çok önemsiyoruz. Türkiye ekonomisi üzerinde oynanmak istenen oyunları Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız deşifre etti. İş alemi de ibretle izliyor ve görüyor. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile ortaya konulan mili seferberlik ruhu içinde her iş adamımız Türkiye’nin geleceği noktasında elini taşın altına koymada hiç bir tereddüt yaşamamaktadır’’ dedi. ‘1,5 MİLYON HEDEFİNİ GEÇECEĞİZ’ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ekonomi şurasında iş adamlarının başlatılan istihdam seferberliğine katkı vereceklerini açıkça ifade ettiklerini belirten Bakan Tüfenkci şunları söyledi: "Odalar ve borsaların her bir üyesinin bir istihdam gerçekleştirdiğinde hedeflediğimiz 1 milyon ve artı 500 bin mesleki eğitim ile işbaşı olmak üzere 1,5 milyon hedefini rahatlıkta tutturacağımıza inanıyorum. Bu heyecanı başta Konya olmak üzere bütün şehirlerde gördüğümüzde 1,5 hedefinin de az olacağını söyleyebilirim. 2017 yılı bir yatırım ve ihracat hamlesinin başladığı yıl olacak. İmalat sanayine verdiğimiz ciddi teşvikler, ihracata verdiğimiz teşvikilerle üretimi artığımız gibi yeni pazarlara açılmada önemli pazarlar elde edeceğiz.’’ ‘2017 DIŞ TİCARETTE ATILIM YILI OLACAK’ İhracatta dünya üzerinde önemli pazarlarda azalma olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, 2017 yılının dış ticarette atılım yılı olarak tarihe geçeceğini vurguladı. Tüfenkci, "2017 yılında önümüzdeki referandum sürecini kazasız ve belasız atlattığımızda 2018 ve 2019 siyasi istikrarla beraber Türkiye’nin hem yatırım, hem üretim, hem de ihracatında şaha kalkacağı yıllar olarak önümüzde duruyor. Özellikle istihdama yaptığımız olumlu katkılar ve ilave işçi desteği ile beraber akabinde de sanayicilerimizi ticaret erbabımızın ilave istihdamı gerçekleştirerek üretimi arttırması 2017 yılı için başarı hanesine yazılacak" dedi. Bakan Tüfenkci, istihdam seferberliğinde Konya’dan 30 bin kişi ilave istihdam beklediğini de sözlerine ekledi.