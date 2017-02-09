(Görüntülü Haber) Bakan Tüfenkci: Bizleri dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor (2)

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekonomik terör saldırısı olduğunu belirterek, "Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katılmak için Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, daha sonra bir alışveriş merkezinde açılan 'Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Şöleni'ne katıldı. Buradaki el sanatları stantlarını gezen Bakan Tüfenkci, bir dokuma tezgahına oturarak şal dokudu. Bakan Tüfenkci’ye diğer stantları gezdiği sırada kehribar tespih ve fular hediye edildi. ''BU REJİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL'' Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, referanduma gidecek olan Anayasa değişiklik paketine değindi. Tüfenkci, yapılacak değişikliklerin CHP'nin ileri sürdüğü gibi bir rejim değişikliği olmadığını kaydetti. ''TÜRKİYE KOŞAR ADIMLARLA DÜNYA ARENASINDA YER ALACAK'' Bakan Tüfenkci, daha sonra Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Konya Ekonomi Ödülleri' törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada referanduma değinen Bakan Tüfenkci, "Referandum geçtikten sonra Türkiye'nin önünü gören ve siyasi istikrarı yakalamış bir Türkiye, koşar adımlarla dünya arenasında yer alacak. Biz dünya arena pastasında ne kadar yer alırsak insanımızın refah düzeyini arttırmış oluruz" dedi. Yeni girişimcilere ve KOBİ'lere verilen destekleri anlatan Bakan Tüfenkci, ekonomik terör saldırısının olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ekonomisinin başarı hikayesini, örnek gösterilen performansını, kesintiye uğratmaya çalışan güçler var. Dedikoduyla başlatılan organize çalışan terör örgütleri var. Bizleri şehirlerde, dağlarda dize getiremeyenler, ekonomiyle dize getirmeye çalışıyor. Ama biz milletimizin desteğiyle ekonomik terör saldırılarını atlatıyoruz. Yakın zamanda dövizin oynaklığının azıldığını, stabil hale geldiğini göreceksiniz. Dünya reel piyasalarıyla birlikte gittiğini göreceksiniz. Ekonomi alanında estirilmeye çalışan terör rüzgarını, sizlerin gayretiyle yeneceğiz" diye konuştu. HİSARCIKLIOĞLU: BUNLAR BABANIN, OĞULA YAPMAYACAĞI İŞLER'' Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, istihdam da vergi yükünün kaldırıldığını belirterek şunları söyledi: "En büyük sıkıntımız, istihdam üzerindeki vergi yüküydü. İstedik ve Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız açıklama yaptı. İlave bir kişi al, vergi, sigorta primi, ne varsa benden dedi. İlk 3 ay, kimin ne işçiye ihtiyacı varsa alıyor ve ilk 3 ay, vergi, sigorta prim devletten. İş başı eğitim kapsamında çalıştırmaya devam edersen 4,5 yıl boyunda vergi yükü de azalıyor. Bir de KOBİ’lerimizi aylık 9.9 faizle kredi imkanına kavuşturduk. Burada hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Burada hükümet, bankalara batık varsa yüzde 75’ini ben ödüyorum diyor. Bunlar babanın, oğula yapmayacağı işler. Bugüne kadar 2 milyar lira kullanıldı, 3 milyar lira limit kaldı.'' Törende, Konya'daki vergi rekortmenlerine, İSO ilk ve ikinci 500’e giren firmalara, en çok istihdam oluşturan firmalara, en çok tarımsal tescil yapan firmalara, meslekte 35 ve 40 yılı dolduran firmalara ödülleri verildi.