(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Şu anki anketler AK parti?de yüzde 50?nin üzerinde
24 Şubat 2017 Cuma 08:23
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