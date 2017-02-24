(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (4)

BAKAN SOYLU, TURİZM TOPLANTISINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Birliği tarafından düzenlenen, 'Turisti kazanan geleceği kazanır' projesinin son toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bölgenin turizm potansiyeli olduğuna işaret ederek turizme yönelik özverili çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Trabzon'a gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Soylu şunları söyledi: “Bölgede birçok projenin altına imza attık, atmaya da devam ediyoruz. En önemli mesele, Trabzon'un turizm ruhunu her dakika kendi içerisinde hissetmesidir. Onun için bu program önemli. Bu ruha ilişkin kentte önemli bir süreç ortaya konulmaktadır. Verilen sözlerin hepsini yerine getirdik. Ticaret ile birlikte turizmi de iyi bir noktaya getirmenin Trabzon'un büyümesine ve zenginleşmesine katkıda bulunmak için en önemli süreçlerden birisi olduğunu söylemek isterim. 2016 yılında Trabzon’a yerli ve yabancı 2 milyon 345 bin 313 turist geldi. Bu önemli bir rakamdır. Trabzon'un başarısıdır.” 'SİSTEMİ MİLLETE DAYANDIRMAK LAZIM' Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu bu konuda da şöyle konuştu: “Bu millet bize yetki verdi ve itimat etti. ‘Ben Ahmet’ten Mehmet’ten sormam, seçtiğim insandan sorarım’ dedi. Sistem budur. Sistemi millete dayandırmak lazım. Kararı millete vermek lazım. Parlamento güçsüz olurmuş. Tam tersine, parlamento bu yeni sistemle çok daha güçlü olacak. Bunu siyasetten anlamayanlar söylemektedir. Çok daha güçlü olunacak bir sisteme doğru adım atıyoruz. Herkesin birbirine müdahale ettiği karmaşık bir sistemin içerisindeyiz. Ne kuş, ne deve. İkisi de değil. Biz zengin, özgür ve hür bir ülke olmak zorundayız." 'BATI ENERJİYİ BİZDEN ALMAK ZORUNDA' Batı’nın enerjiyi Türkiye’den almak zorunda olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Hedeflerimiz büyüktür ve bu hedeflere hep birlikte gideceğiz. Türkiye’yi çekemiyorlar. Modern İpek Yolu’nu, enerji geçiş güzergâhını çekemiyorlar. Batı enerjiyi bizden almak zorundadır. Onun için Türkiye’nin arazisini ucuzlatmaya çalışıyor ki; istediği gibi bizi yönetmeye çalışacak. Onlar oyun kuruyor, bizde reyle, oyla, sandıkla ve demokrasiyle onları hep mağlup ediyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı. Bakan Soylu, konuşması sonrası, 'Turisti Kazanan Geleceği Kazanır' projesi kapsmında başarılı olan kursiyerlere belgelerini, proje destekçilerine de plaketlerini verdi, ardından da Ak Parti Trabzon İl Başkanlığı'na gitti.