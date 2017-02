(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (1)

FATİH TURAN - OSMAN ŞİŞKO/ TRABZON'da Anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, Türkiye'nin meselelerinin ve hedeflerinin büyüdüğünü anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Zenginleşmek, ilmini, bilimini yükseltmek istiyor. Ayağını daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama sistem buna müsaade etmiyor. Sistemi değiştirme zamanıdır" dedi. Dün gece bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99?uncu yıl dönümü nedeniyle Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra valiliği ziyaret eden İçişleir Bakanı Soylu, daha sonra da Sivil Toplum Kuruluşları ile Referandum İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin de yer alması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Anayasa değişikliği ve referandum sürecine ilişkin konuşan Bakan Soylu, ?Sistem problemi var. Bu sistem probleminde açıklar var. 21'inci yüzyılda yapmamız gereken bu açıkları ortadan kaldırabilmek ve tedbir almaktır. Altımızdaki coğrafyada büyük bir ateş çemberi varken, Avrupa ortak anayasasını, ortak para birimini ve ideallerini neredeyse yere sermiş ve ne yapacağını bilmeyen bir halde adımlar atarken, bir lider yoksunluğu varken, Amerika kendisine yep yeni bir çözüm arayışı içerisindeyken, bizlerde tam da bu noktayı yakalamış ve güçlü bir liderimiz varken, 'bu sistemde ne açık var ve biz bu açığı nasıl kapatmalıyız' anlayışını hep birlikte ortaya koymalıyız. Bunu konuşmalıyız, tartışmalıyız. Yeni bir süreci ve yeni bir hamleyi ortaya koyabilmek için büyük gayret gösteriyoruz. Hepimiz yarına çıkıp çıkmayacağımızın karar vericisinin Cenab-ı Allah olduğunu biliyoruz. Ama başka bir şeyi daha biliyoruz. Bu ülkeye yanlış bir öneride bulunursak tarih bizi affetmez. Gelecek nesiller bizi affetmez, bu topraklar da bizi affetmez. Bunu da biliyoruz' dedi. 'BU SİSTEM BABA İLE OĞLU KARŞI KARŞIYA GETİRİR' Mevcut sistemin baba ile oğulu karşı karşıya getirdiğini belirterek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu şöyle devam etti: 'Türkiye'yi başka bir tablo içerisinde göstermeye çalışanlar var. 'Tek adamlık tablosuna doğru gidiyor Türkiyer' deniliyor. O zaman tamam. Başkan burada, muhtarlar burada. Başkan 2 tane olsun. Kusura bakmasın ama CHP Genel Başkanı 2 tane olsun. Kimse kusura bakmasın ama her şey 2 tane olsun. Böyle bir mantıkla, böyle bir bakışla bunlar yönetilebilir mi? Böyle bir mantık ortaya koyulabilir mi? Bu sistemin arızalarını defalarca gördük. Niye kafamızı sağa sola çeviriyoruz. Bülent Ecevit tüm parti liderlerini toplayıp rahmetli Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı seçtirtmedi mi? Sonra da kafasına Anayasa kitapçığını yemedi mi? Bunu yaşamadık mı? Bu sistem baba ile oğlu karşı karşıya getirir. Bu sistem yasamanın yürütmeye, yürütmenin yasamayı sürekli müdahale ettiği, yargının istediği zaman devreye girdiği ve aynı zamanda tüm balansları bütün ayarları alt üst ettiği sistemin adıdır. ? "ŞİMDİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRME ZAMANIDIR" Türkiye?nin meselelerinin ve hedeflerinin büyüdüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Soylu şunları söyledi: ?Türkiye büyümek ve işini yapmak istiyor. Zenginleşmek, ilmini, bilimini yükseltmek istiyor. Ayağını daha kuvvetli olarak yarına adım atmak istiyor. Ama bu sistem buna müsaade etmiyor. Etmediğini hepimiz görüyoruz. Çünkü bu coğrafya kendi adına özellikleri olan bir coğrafyadır ve bununla her gün karşı karşıya kalıyoruz. Ben bakanlık yapıyorum ve sistemi görüyorum. Ülke 14 yıldır tüm rakamlarını büyüttü. Ama şimdi sistemini değiştirme zamanıdır. 2 haftadır Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidemiyorum. Ama gece 3'ler 4'lere kadar çalışıyoruz? Önümde bakanlığımla alakalı tam bin mesele var. Bunların birbirinde önem olarak azlığı ya da fazlalığı söz konusu değil. Ben ikisini bir arada yapabilme kabiliyetini bugün gerçekleştiremiyorum. 24 saatin 18 saati çalışmış olmamıza rağmen. Neden? Çünkü Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin meseleleri, hedefleri büyüdü. Herkesin kendi işine konsantre olması lazım. Bu sistemle parlamento bugünkünden çok daha güçlü olacak. Yeni sistem, yüzde 50'yi herkesin alması zorunluğu olan bir sistemdir.? 'KÖYÜN ALTINI TAMAMEN SIĞINAĞA ÇEVİRMİŞLER' Muhalefet partili bazı milletvekillerinin, 'Mardin Koruköy'de ne oluyor? şeklinde sorular yönelttiğini hatırlatan ve buna da sert tepki gösteren Bakan Soylu, Terörle mücadele ediyor Türkiye. Terörle mücadele sürerken bir muhalefet milletvekili çıkıp, 'Mardin'de Koruköy'de ne oluyor? Orada bir köyü neden çevirdiniz? diye soru soruyor. 'Orada işkence yapıyorsunuz' diye bir anlayışı ortaya koyuyor. Bir yaşlıdan bahsediyor. ?Ona işkence ediyorsunuz? diyor. Hukuk devletinin dışında hiçbir şey yapılmıyor. O yaşlının bulunduğu evi biz 5 aydır takip ediyoruz. O ev İstanbul?da, Mersin?de, İzmir?de ve milletin canını acıtan patlamalara ev sahipliği yapan planın evidir. O yaşlı dediğiniz adam ise teröre ev sahipliği yapıyor. O köyde güvenlik güçlerimiz var. Köyün altını tamamen sığınağa çevirmişler. Belli ki bir hazırlığın içerisindeler. Orada çatışma hala daha sürüyor. Köyde bombaların, el yapımı patlayıcıların, Kalaşnikofların ve bu tür hazırlıkların ne işi var? Orayı üs haline getirdiler. Bunlar olurken çıkıp muhalefet partisinin birkaç milletvekili bana soru soruyor. Bana ne soruyorsun, git Kandil'e sor, git Karayılan'a sor da sana anlatsın ne olduğunu. Bu tip sorumsuzluklara cevaz vermeyecek bir sistemin içerisine giriyoruz. Madem biliyordun, gitseydin Diyarbakır'da milletvekili olsaydın. İstanbul'da niye oldun ve buradaki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin hakkını yedin. Ötekisi de Rize'den milletvekili olsaydı. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte inanız ki devletimizin kararlılığı var. 40-50 bin kişi sokağa çıkıp eylem yapıyordu ve yüzlerce eylem oluyordu. Bu seneki rakamı vermek isterim. 300'e ulaşmadı. 50 bin nere, 300 nere. Kürt kardeşlerimiz rahatladı orada. Bu baskı hayatla onları koparacak bir baskıydı. Şu anda rahatlar ve işlerini yapıyorlar? dedi. Toplantının ardından Of ilçesinde giden Bakan Soylu, Cuma namazını kıldı, vatandaşlarla selamlaştı.