(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Operasyonlarımız yeni başladı (2)

BAKAN SOYLU VATANDAŞA SESLENDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin otobüsüyle şehir turu attı, esnaf ve vatandaşları selamladı, ardından da Atatürk Alanı’nda vatandaşlara seslendi. Parti otobüsü üzerinde konuşan Bakan Soylu, Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, yeni sistemde parlamentonun çok daha güçlü olacağını söyledi. “HAYIR DEMEYİN CANIM” Konuşmasında siyasetin kutuplaştırıldığı iddialarına tepki gösteren Bakan Soylu , “AK Parti yüzde 34 ile başladı, 51’e çıktı. Şiddetle mi çıktı?” diye sordu. Kalabalığın, 'Hayır' diye bağırması üzerine gülümseyen Bakan Soylu'nun, "Hayır demeyin canım. Olmaz öyle şey deyin" demesi gülüşmelere neden oldu. “KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE’Yİ BAŞKA BİR MACERAYA SÜRÜKLEMEK İSTİYOR” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamalarını dinlediğiniz değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne dünyadan, ne Türkiye’den, ne Anayasa’dan, ne de milletten haberi var. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni de, bir siyasi partiyi de tarihi bir yanlışa doğru götürüyor. Bir taraftan FETÖ’nün desteğini almaya çalışıyor, bir taraftan da dönüp PKK ile kol kola giriyor. Yaptıkları son derece yanlıştır. Terörün evine güç devşirmeye çalışanlara bununun hesabını bu millet soracaktır. Bugün bunun bedelini biz çok ödedik. Tam yumruk gibi olmamız, teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Tam diz çökertmeye başladığımız bir dönem içerisinde kulaklarına üfledikleriyle beraber Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi başka bir maceraya sürüklemek istiyor. Buna müsaade etmesin CHP’liler. Buna asla izin vermesinler. Benim hemşerilerim bunu en iyi şekilde anlar. Ey Kılıçdaroğlu, sen FETÖ ve PKK ile kol kola girmişssin, Türkiye’ye akıl veriyorsun. İlk önce dön aynaya bak da kendine akıl ver, kendine.” “PKK’NIN ADINI KİMSE AMA KİMSE SÖYLEMEYECEK” Terör örgütüyle mücadelede kararlı olduklarını ifade eden ve PKK'nın adını kimsenin ağzına dahi alamayacağını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti: “Bilmenizi istiyorum. Kararımız net ve açıktır. Bugüne kadar hangi tuzaklarla karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz. Bizim gücümüzü nasıl azaltmaya çalıştıklarını biliyoruz. Kararlıyız ve öyle bir kararlıyız ki bütün âleme ve herkese duyuruyoruz, bu coğrafyada bir daha PKK’nın adını kimse ama kimse söylemeyecek bir daha. Biz geleceğe, yarına, birlik ve beraberliğimize bakacağız. Hep birlikte bu aziz milletle bunu çok açıklıkla söylüyorum. Biz dünyanın ilk 11 devletinden birisi olacağız.”