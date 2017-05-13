(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Kızlarımız bir daha dağa giderse Allah bana bu İçişleri Bakanlığını haram etsin

Bedir ALTUNOK/KARS, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta muhtarlarla yaptığı toplantıda terörizimle yapılan mücadeleyi anlatırken, Güneydoğu’da 13,14,15 yaşlarındaki kızların dağa götürülmelerini anlattı. Kızların bir daha evlerine dönmemelerini sağlamak için taciz edildiğine dikkati çeken Bakan Soylu, “Kars'ta söylüyorum, sizlerin huzurunda söylüyorum; Eğer o kızlarımız bir daha dağa giderse, Allah bana bu İçişleri Bakanlığını haram etsin, haram etsin, haram etsin" dedi. Kars Harakani Havalimanında Vali Rahmi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer tarafından karşılanan Süleyman Soylu, valilikte güvenlik toplantısına katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit ile birlikte kaymakamların katıldığı güvenlik toplantısının ardından Bakan Soylu, köy ve mahalle muhtarlarıyla Kültür ve Turizm İl Müürlüğü Konferans Salonu’nda bir araya geldi. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Bakan Soylu, terörizm, FETÖ ile mücadele konularını anlattı. Bundan sonra ülkede kimsenin darbe yapmaya kalkışamayacağını vurgulayan Bakan Soylu, bu konuda hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmamasını istedi. Tedbirlerin en üst düzeyde ve en uç noktada olduğuna işaret eden Soylu, FETÖ’yle ilgili olarak devletin bütün kademelerinde bulunan hainlerin teker teker temizlendiğini belirtti. SOYLU: HATAY'DA KAZA SONUCU BİR EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU Hatay'ın Hassa İlçesi Çardak Yaylası'nda düzenlenen operasyon sırasında Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in şehit olduğunu, 1 asker ile 1 polisin yaralandığını hatırlatan Soylu, bu konuda şunları söyledi: "Sabahleyin talihsiz bir olay yaşadık. Gece saat 02.00 civarlarında bu Çemça-Madur gibi bizim mücadele ettiğimiz alanlardan bir tanesinde on yıllardır da özellikle Akdeniz'de ülkemizin başına bela olan bölgenin tamamında operasyon yapabilmek için bir taraftan polis özel hareketamız, bir taraftan jandarmamız giderken maalesef bir kaza sonucu bir evladınız orada şehid oldu. Allah mekanını cennet eylesin ve bugün şimdi de gelen bir haberle Hakkari'nin Çukurca'da yine kahraman güvenlik güçlerimiz uzunca bir araştırmadan sonra 9 tane teröristi etkisiz hale getirdi. Ne yaparlarsa yapsınlar, kim karşımızda olursa olsun, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, ister ağır silah ister hafif silah desteği sağlasınlar, ister PKK’lısı gelsin ister DHKP-C’si gelsin, ister ağır silahlar versinler ne verirlerse versinler bilmenizi istiyorum ki çatlasalar da patlasalar da buraları huzur merkezi yapacağız. Burayı turizim merkezi yapacağız. Burayı hayvancılığın merkezi yapacağız. Türkiye'deki kardeşliği, birliği, beraberliği sağlayacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Bize itimat edin, bize güvenin. İnşallah hep birlikte bunu sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz." 13,14,15 YAŞLARINDAKİ KIZLAR NASIL DAĞA ÇIKARILIYOR? Güneydoğu'yu adım adım dolaştıklarına dikkati çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gitmedikleri yer kalmadığını bildirdi. Süleyman Soylu, çocuk yaştaki genç kızların dağlara çıkarıldığını ifade eden Soylu, bu konuda şöyle konuştu: "Bakınız Güneydoğu'da da adım adım dolaşıyoruz, gitmediğimiz yer kalmadı. Burada da söylüyorum, sizlere de anlatıyorum; Bugünler gelir geçer ne kadar yapacağız ne kadar yaşayacağız bunu Allah bilir. Biz Cenab-ı Allah'a teslimiz, çünkü biz Müslümanız, elhamdülillah. Ama şuramıza (yüreğimize) hançer saplanıyor. 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşındaki kızlarımızı annelerinin kucağında sevgiye ihtiyacı olan o kızlarımızı dağa çıkarıyorlar. Orada da 65 yaşında 70 yaşında o iğrenç adamların, o mağaralarda yaşayan, hayvan gibi yaşayan o adamların karşılarına çıkarıyorlar. Kimine fiziğine göre etek giydiriyorlar, kimine fiziğine göre pantolon giydiriyorlar, sonra da taciz ediyorlar. Bir daha 'annelerinin, babalarının yanına yüzleri tutup gitmesinler' diye. Burada Kars’ta söylüyorum, sizlerin huzurunda söylüyorum; Eğer o kızlarımız bir daha dağa giderse Allah bana bu İçişleri Bakanlığı'nı haram etsin, haram etsin, haram etsin. Biz değerlerimizin sahibiyiz, bizler gelip geçeriz ama bu memleket bu fırsatı bir daha bulamaz, bir daha bulamayacaktır. Bu kararlılığı bulamayacaktır, bu lideri bulamayacaktır. Bu fırsatı hep beraber değerlendireceğiz."