(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Koltuğunu korumak istiyor adam

FATİH TURAN/ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yöneltti, "Koltuğunu korumak istiyor" dedi. Sabah saatlerinde uçakla Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu, parti otobüsüyle Beşikdüzü ilçesine geçti, çay bahçesinin kapalı alanında sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. İlgiyle karşılanan Bakan Soylu, kapalı alanında yaşanan aşırı yoğunluk nedeniyle salondan çıktı, Çakmak Cami önünde acilen hazırlanan alanda parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti. "KADIN OLMASA DÜNYANIN DİREĞİ YIKILIR" Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne değinen ve kadınların ailenin temel direği olduğunu ifade eden Bakan Soylu, ' Bizim memleketimiz, kadın meselesini, emeğini, kadının hayatta nasıl ve nerede yer aldığını en iyi bilen, bunu en iyi hisseden, her gün bunu yaşayan ve her gün bununla olan bir anlayışın sahibidir. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü özellikle tebrik ediyorum. Kolay değil. Biz kendi memleketimizden biliyoruz. Kimisi fındık toplar, kimisi çay kırar, kimisi esnaflık yapar, kimisi de evladı bu ülkeye faydalı ve yararlı olsun, iyi bir insan olsun diye elinden gelen gayreti gösterir. Bizim ailemizin temel direği kadındır. Medeniyetimizin en önemli unsuru olan, sağlıklı toplumların temelini oluşturan aile bu ülkeyi yarınlara sağlıklı bir şekilde getirir. Onun için kıymetli beyler, kadın olmasa dünyanın direği yıkılır' dedi. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuşan Bakan Soylu, önemli bir zaman dilimi içerisinde olduklarını dile getirdi, 16 Nisan?da memleketin önemli bir karar vereceğini söyledi. 'KOLTUĞUNU KORUMAK İSTİYOR ADAM' Konuşmasında daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yönelten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kılıçdaroğlu son günlerde bir şaşkınlık içerisinde. Acaba aklı mı yetmedi, ya da dili mi sürçtü' Derdi ne peki onların biliyor musunuz? Derdi şu; milletin ayağına gitmeyecekler, milletin kapısını çalmayacaklar, milletin değerlerine saygı duymayacaklar. Şimdiki seçimde iktidar olmak için yüzde 50'nin üzerinde oy lazım. Olmasa ne olacak? Ana muhalefet partisinin Genel Başkanı çekip gidecek. Değil mi? Koltuğunu korumak istiyor adam. Koltuğunu korumak için de yanına koltuk değneği almış. Kimi almış; bizim mücadele ettiğimiz PKK'yı almış. Murat Karayılan ne diyorsa Kılıçdaroğlu bugün aynısını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime söylüyorum; bu tarihi bir zillet olur. FETÖ Pensilvanya?dan ne söylüyorsa Kılıçdaroğlu aynısını söylüyor. Başka bir şey de söylemiyor. Bir de okusa bari yahu. Okumuyor. Okumamış, bir değerlendirme ortaya koymamış. Biraz kafası güzeldi galiba. Yıllardan beri aynı hikâyeyi hep birlikte görüyoruz. Güneydoğu'ya gitti Kılıçdaroğlu. Gitti ama PKK ile anlaşma yaparak gitti. Orada bir tek ay yıldızlı bayrak yoktu. Anlaşmayı öyle yaptı çünkü. Bunlar bu ülke için her kalıba girerler. Yeter ki bu ülkede millet iktidara gelmesin. Başka bir şey değil' dedi. Bakan Soylu, konuşması sonrasında 16 Nisan Anayasa Referandum seçimi için kalabalıktan, 'Evet' oyu vermelerini istedi.