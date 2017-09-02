(Görüntülü Haber) Bakan Soylu: Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele konusunda önümüzdeki kış döneminin operasyonlarla geçileceğini belirterek “Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok daha yüksek bir terörle mücadeleyi vatandaşımız bizden beklesin. Bunun karşılığında da onlarda bir takım eylemleri yapmaya çalışacaklardır. Bunun için kendi içlerindeki değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Tüm güvenlik kuvvetlerimizle topyekun bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu kış hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek” dedi. Kurban Bayramı için memleketi Trabzon’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramın 2’nci günü Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törende kent protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Törene Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Muhammet Balta ile Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma töreni sonrası konuşan Bakan Soylu, Arakan’da yaşananların Batı dünyasının dünyayı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmakta olduğunu belirterek, “Bu milletin bu coğrafyadaki farkı özelliğini anlayamayanlar, maalesef hem ülkemiz hem de milletimiz üzerindeki oyunlarına devam etmektedirler. Başarılı olabiliyorlar mı? Olamıyorlar. Biz şimdi Cerablus’tayız, Azez’deyiz, El-Bab’dayız yani; varsın bir Batı’nın kaymakamı, askeri oradaki vatandaşlarla aynı kültür birlikteliğinde bunu sağlasınlar bakalım. Bunu sağlamaları mümkün değildir. Çünkü bu birlikteliği bugün oluşturmuş değiliz. Bugün Arakan’da yaşananlar Batı dünyasının dünyayı yanlış tercüme etmesinden kaynaklanmaktadır” dedi. ‘OPERASYONLARIMIZ O NOKTALARDA SÜRÜYOR’ Terörle mücadelenin en üst düzeyde sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu “Terörle mücadele en üst düzeyde devam etmektedir. İşte 2 gün önce 9 terörist, dün Tunceli’de 5 terörist, arkadaşlarımız birazdan açıklayacak aynı yerde 3 tane daha terörist, toplam 8 terörist Tunceli’de etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız o noktalarda sürüyor. Burada arkadaşlarımız bayram, tatil demeden mücadele veriyor. Hatta bu dönem tayin dönemidir, görevini alan hiç zaman kaybetmeden ertesi gün görevine başladı. Çünkü terörle mücadele bunu erteleyebilmek ‘Durun biz bunu kullanalım, tatil yapalım’ gibi bir anlayış söz konusu değildir. Bizi sevindiren morallerinin en üst düzeyde olmalarıdır. Bu konuda vatandaşın da moralleri en üst düzeydedir. Ama bu terör örgütünün oluşturduğu kırıntıları tamamen silindiği anlamına gelmez. Yapmamız gereken çok iş var. Özellikle güvenlik kuvvetlerimizin dışında yapılması gereken çok işler var. Bunda herkesin görev ve sorumluluğu var” diye konuştu. ‘İHA’LARLA ÇOK TERÖRİST GÖRÜYORUZ’ İnsansız hava araçlarıyla çok terörist gördüklerini ve terörle mücadele hukuk kuralları dışına çıkmamaya itina gösterildiğine işaret eden Bakan Soylu şöyle devam etti: “Terörle mücadelede demokrasi ve hukuk kuralları dışında bugüne kadar hiç ayrılmadık. Biz çok terörist görüyoruz. Yani İHA’larla çok terörist görüyoruz. Kısıtlarımız vardır, biz bu kısıtlarımız dışında kesinlikle hamle ortaya koymayız. Özellikle terörist olarak nitelendirmediğimiz veya vatandaşı bir şekilde teröristle yan yana gördüğümüz hiçbir noktada bir müdahale bugüne kadar ortaya koymadık. Teröristle vatandaşı ayırarak esas terörle mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda da güvenlik kuvvetlerimiz çok dikkatli davranmaktadırlar. Bir takım hatalar eksiklikler olabilir. Bunları da değerlendirerek gerekli tedbirleri de alıyoruz.” ‘İSTİHBARATLARDA ÇOK DA HOŞ ŞEYLER YOK’ Müttefik ülke Amerika’nın PYD’ye silah desteği yönünde yeni istihbari bilgiler aldıklarını ifade eden ve bu konuda tepki gösteren Bakan Soylu şöyle konuştu: “Biz terörle mücadele ederken ‘Ben PYD’ye destek veriyorum’ diyen bizim müttefiklerimiz, bu sabah bize gelen istihbaratlarda çok da hoş şeyler yok. Yine müttefiklerimiz kanalıyla bu özellikle uzaktan atılan, Türkiye içerisine sızdırılmaya çalışılan, dönem dönem de ele geçirilen füzeler meselesi, bizim müttefiklerimiz konusunda onlara soracağımız onlarında sorgulayacağı ciddi hadiselerdir. Amerika ‘Ben PYD’ye destek veriyorum’ diyerek esas itibarıyla Türkiye içerisindeki PKK’ya silah, mühimmat desteğini bilerek-bilmeyerek, isteyerek-istemeyerek, yakaladıklarımız birçoğunda orada kullanılan bu menşeler söz konusudur. Biz müttefiklerimizle ilgili sorumluğunu yerine getiren bir devlet ve milletiz. Bugüne kadara Türkiye müttefiklerine karşı ikircikli bir anlayışta olmamıştır olamaz da, olmayacak da. Ama müttefiklerimizin bize karşı ikircikli davranışta olmaları elbette ki bizi daha yüksek tedbirler almamızı gerektirecektir. Bu en doğal hakkımız. Daha dikkatli olabileceğimiz bir döneme gidiyoruz” ifadelerini kulandı. ‘KIŞ TAMAMEN OPERASYONLARLA GEÇECEK’ Önümüzdeki kış döneminin tamamen operasyonlarla geçeceğini duyuran Bakan Soylu “Terör konusunda insanlarımız rahat olsun. Özellikle insansız hava araçları terör örgütlerinin topyekun dolaşmasına engel teşkil etmektedir. 2’li ya da 3’lü gruplara ayrıldılar. Bizde sahaya iyi bir şekilde yayıldık. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında çok daha yüksek bir terörle mücadeleyi vatandaşımız bizden beklesin. Bunun karşılığında da onlarda bir takım eylemleri yapmaya çalışacaklardır. Bunun için kendi içlerindeki değerlendirmeleri de takip ediyoruz. Tüm güvenlik kuvvetlerimizle topyekun bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. Bu kış hiç yerimizde durmayacağız. Bu kış tamamen operasyonlarla geçecek. Sınırlarımızdaki duvar çalışmalarımız da sürüyor” ifadelerini kullandı. Uyuşturucu konusunda yakalamalarda geçen yıla oranla 2 kat artış yakaladıklarını da anlatan Bakan Soylu bayram tatili nedeniyle trafik kazalarını önleme noktasında başlattıkları ‘Frene değil kurala güven’ kampanyasının ise önceki yıllara nazaran olumlu sonuçlar verdiğini de sözlerine ekledi.