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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs edip, canımıza kastetsinler, yolumuzdan dönmeyeceğiz" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de partisinin gençlik kollarının kongresine katıldı. Bakan Özlü kongrede yaptığı konuşmada, milletin yıllardır hizmet istediğini belirterek, "Milletimiz uzun yıllar boyunca istikrar istedi, güven istedi, inancına hürmet istedi, hizmet ve yatırım istedi. Ak Parti, milletimizin tüm bu isteklerinin, umutlarının ve taleplerinin bir tezahürü olarak ortaya çıktı. Bizler milletimize hizmetten geri durmadık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Alçak gönüllü, hoşgörülü, ahlaklı, faziletli olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin umudunu diri tutacağız. Demokrasinin teminatı, reformların adresi olacağız. Asla mazeret üretmeyeceğiz. Çıtamızı asla düşürmeyeceğiz" diye konuştu.

Yorulmadan, yılmadan, bahane üretmeden çalışacaklarını söyleyen Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"İster 2008'de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013'te olduğu gibi sokakları talan etsinler, ister 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapmaya teşebbüs edip canımıza kastetsinler, yolumuzdan dönmeyeceğiz. İçerideki ve dışarıdaki alçakların karşısında dimdik duracağız. Sizler sadece davamızın değil, demokrasimizin, bu ülkenin birliğinin ve bütünlüğünün de teminatısınız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir cesaret ve özveriyle meydanlara akan, darbeyi püskürtme iradesi gösteren gençlerimizin, siyaset dışında kalması bu ülkeye haksızlıktır. Bu bir bayrak yarışıdır. Ve o bayrağı devralacak olanlar sizlersiniz."

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