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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, "Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapacağını belirterek, "Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TFF 3. Ligde mücadele eden ve son dönemde zorluk çeken Düzcespor'la ilgili olarak Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan Özlü iş adamları ile basına kapalı bir toplantı yaptı. Afrin'e harekatı ile ilgili olarak konuşan Özlü, "Türkiye kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede gerek Kuzey Irak, gerekse Kuzey Suriye olsun sınırlarımızın güvenliği için her türlü harekatı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Cam filmi konusunda Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarına göre nihai kararın verileceği belirten Özlü, "Cam film konusunda İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte bir çalışma yaptık. Bizim heyetimiz ve İçişleri Bakanlığı mensupları vardı. Bu çalışma sonucunda bir çözüm önerisi ortaya koyuldu. Bu öneriyi sayın başbakanımıza arz edeceğiz. Sayın başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Başbakanımıza arz aşamasındayız" dedi.

Özlü, Şehit Cihan Aksarı İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Özlü, öğrencilerin artık, 'Ali ata bak. Ali Topa bak' fişleri yerine 'Ali robot yapsın, Ayşe kodlama öğrensin' şeklinde fişler okuyacağını söyleyerek, öğrencilere bilim dergisi dağıttı. Bakan Özlü daha sonra Düzce'den ayrıldı.
 

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