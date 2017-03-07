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(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Referandum statükocular ile Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Bu referandum, statükocular ile Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak" dedi. Düzce Belediyesi sosyal...

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili olarak, "Bu referandum, statükocular ile Türkiye'nin büyümesini isteyenler arasında olacak" dedi. Düzce Belediyesi sosyal tesislerinde Ak Parti’nin eski belediye başkanları, il başkanları ve merkez ilçe başkanlarının da yer aldığı partililerle bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum sürecini değerlendirdi. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Özlü, Türkiye genelinde durumun çok iyi olduğunu, Yalova'da, Bilecik'te mitinglerin çok güzel geçtiğini söyleyerek şöyle dedi: "Bakın arkadaşlar bu bir referandum. Bu bir seçim değil. Burada ya 'evet' oyu kullanacağız, ya 'hayır' oyu kullanacağız. Bir milletvekili seçimi değil, bir belediye başkanı seçimi değil. 'Evet' diyecek olanlar Türkiye’nin değişmesini, büyümesini, güçlenmesini isteyenler. 'Hayır' diyecek olanlar da mevcut durumun korunmasını isteyenler, yani statükocu olanlar. Bu referandum, bu halk oylaması statükocular ile Türkiye’nin büyümesini isteyenler arasında olacak. Hiç şüphemiz yok, milletimiz bize 'evet' verecek. Bu ortamda tahminler sakıncalı. Fakat büyük bir 'evet' sonucu alacağımıza inanıyorum. Hiç şüphem yok." Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

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