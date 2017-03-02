(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: 'Hayır' diyenleri de kucaklayacağız

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İnat etmeyeceğiz ama ikna edeceğiz. Herkese elimizi uzatacağız. Herkese gönlümüzü açacağız. 'Evet' diyenleri nasıl kucaklıyorsak 'Hayır' diyenleri de öyle kucaklayacağız" dedi. Bakan Özlü, Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde düzenlenen 'Bin öğrenciye bin tablet' dağıtım törenine katıldı. Bakan Özlü, törenin ardından Cumayeri İlçesi'ne geçerek Belediye Başkanı Recep Tuna'yı makamında ziyaret etti. Özlü, ilçedeki programlarının ardından kent merkezine geçerek AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen referandum toplantısına katıldı. Salonu dolduran yaklaşık 200 partiliye seslenen Bakan Özlü, 'Evet' kampanyasını gerginlik üzerinden değil diyalog ve iletişim üzerinden sürdüreceklerini söyledi. Bakan Özlü, "İnat etmeyeceğiz ama ikna edeceğiz. Herkese elimizi uzatacağız. Herkese gönlümüzü açacağız. 'Evet' diyenleri nasıl kucaklıyorsak 'Hayır' diyenleri de öyle kucaklayacağız. Ayrılık sadece sandıkta olacak. Ayrılık, sadece oy pusulasının sandığa atılacağı o kabinin içinde olacak" dedi. Kritik bir referanduma doğru ilerlediklerini vurgulayan Bakan Özlü, şöyle konuştu: "16 Nisan, Türkiye'nin istiklal mücadelesinin de istikbal mücadelesinin de düğüm noktasıdır. 16 Nisan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere karşı, 'Bizde çıkış yolu bitmez' diyeceğimiz tarihtir. 16 Nisan, Türkiye'yi aciz ve çaresiz bırakmak isteyenlere karşı, 'Bizde çare tükenmez' diyeceğimiz tarihtir. Böylesine kritik bir referanduma doğru ilerliyoruz. Bu referandumdan ne kadar güçlü bir 'evet' çıkarsa, istiklal ve istikbal mücadelemize o kadar büyük bir güç katacağız." Bakan Özlü, yeni sistemle ilgili yalan, yanlış ve iftiraların tedavüle girdiğini ifade ederek, "Önerdiğimiz sistemle ilgili aslı astarı olmayan, çok sayıda yalan, yanlış ve iftiranın şimdiden tedavüle girdiğini görüyoruz. Özellikle CHP, meclisin lağvedilecek olmasına kadar varan uçuk kaçık ve hatta fantastik iddiaları gündeme taşıyor. Bu süreçte bir şey öğrendim. CHP'nin hayal gücü aslında fazlasıyla kuvvetliymiş. Keşke bu özelliklerini hezeyan üretmek için değil de proje üretmek için kullanabilselerdi. İnanın bunlar için önemli değil. Doğrunun karşısında yanlışın bir gücü olabilir mi? Gerçeğin karşısında yalanın bir etkisi olabilir mi? Dolayısıyla atılan iftiralara, üretilen hezeyanlara hiç takılmayalım. Öncelikle, hepimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne önerdiğini ve nasıl işleyeceğini en ince ayrıntısına kadar öğrenelim, anlayalım" dedi.