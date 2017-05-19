(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Ekonomiye odaklanma zamanı

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "16 Nisan eşiğini başarıyla geçtik. Artık önümüze bakma ve özellikle de ekonomiye odaklanma zamanıdır" dedi. Bakan Özlü, Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karedeniz'den kentin sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özlü, daha sonra Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından Eligüzel Camii'nde Cuma namazını kılan Bakan Faruk Özlü, 7'incisi düzenlenen Kastamonu Ahşap Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özlü, 16 Nisan eşiğini başarıyla geçtiklerini söyleyerek şöyle dedi: "Artık önümüze bakma ve özellikle de ekonomiye odaklanma zamanıdır. Daha fazla yatırım çekmeye, daha fazla üretmeye, tekonoljiyi geliştirmeye, ihracatı ve istihdamı artırmaya yoğunlaşma zamanı. Hükümet olarak bu konulara yoğunlaşmış durumdayız. Biliyorsunuz Pazar günü partimizin büyük kongresini yapacağız. Ve inşaallah sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden Genel Başkan olması ile birlikte taşlar daha bir yerine oturacak. Türkiye yeniden bir şahlanış dönemine girecek. Bu dönem reform dönemi olacak. Bu dönem sanayicinin ve yatırımcının önündeki engellerin de tamamen kaldırılma dönemi olacak. Bir çok bakanlık bu açıdan farklı reform paketleri üzerinde çalışıyor. Bizde üretim reform paketini TBMM'ye sevk ettik." Bakan Özlü, konuşması ardından kurdeleyi keserek keserek fuarı gezdi. Bakan Özlü, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek incelemelerde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.