(Görüntülü Haber) Bakan Özlü: Antartika'da biz de hak iddia edeceğiz -1

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antartika'da Türkiye'nin bilim üssü olacak. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Barış için bilimi öne çıkaracağız" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nın Genişletilmiş İl Divan toplantısına katılmak için geldiği kentte Bilim Merkezi kurulması planlanan Kalıcı Konutlar, Gençlik Merkezi ve eski SSK yanında bulunan alanları inceledi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Özlü, Düzce'de kurulacak bilim merkezi konusunda konsepte karar verileceğini söyledi. Bakan Özlü, "Bilim merkezinin nerede olacağına dair arkadaşlarımız çalışmışlar. 4 yer belirlemişler. Bugün onlara baktık. Bazı yerler var ki etrafı orman alanı, park, hem dinlenme yeri hem de bilim merkezi içerisinde olabilecek gibi yerlerimiz var. Konsepte karar vereceğiz" dedi. Antartika'ya bilim merkezi kurulması çalışmasının bakanlık olarak kendilerine verildiğini ifade eden Bakan Özlü, şöyle konuştu: "Antartika'ya bilim merkezi kuruyoruz. Barış için bilimi öne çıkaracağız. Bunun çalışması bizim bakanlığa verildi. Bu çalışmaya göre Antartika’da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 Kasım-15 Mart arası orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceğiz. İstanbul Teknik Üniversitesi'den hocalarımız, diğer üniversitelerden hocalarımız var. Türkiye’nin Antartika’da bilim üssü olacak. Başka ülkeler de orada çalışıyorlar. Piri Reis’in haritasında Antartika bölgesinin olduğuna dair işaretler var. Bir harita yaptırıyoruz. Antartika’da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduğu müzede sergileyeceğiz. Biz de orada hak iddia edeceğiz. Piri Reis haritasında böyle bir yer var diye işaret ediyor."