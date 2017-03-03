(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,() -ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Niğde'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Bor İlçesi'nde şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret ettikten sonra babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in evine geçti. Bakan Özhaseki, baba Halisdemir'e Kuran-ı Kerim hediye etti. Bir süre sohbet eden Bakan Özhaseki Bor İlçesi'nde esnafı gezdi. Akkaya Barajı'ndan yayın kötü kokudan şikayetçi olan vatandaşları dinleyen Özhaseki, "Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız geldiler durumu izah ettiler. Teknik ekibimizi buraya gönderdim. Niğde'deki arıtma tesislerinin ne durumda olduğunu, kokunun nereden kaynaklandığını, neticesinde arıtma tesisinden çıkanın değerlerinin ne olduğunu tek tek aldık. Buradaki sıkıntılar şunlar; birincisi arıtma tesisimiz yeterli bir arıtma tesisi değil. İkincisi eski teknoloji olduğu içinde ileri biyolojik arıtma dediğimiz mazot ve karbon giderinde sorun var ve bir kısmında da dışarıya olduğu gibi veriliyor. Size doğru gelen kirli bir su ve arkasında kötü bir koku. Dolayısıyla suyun kullanıldığı ürünlerde sağlığımızda tehlikeye giriyor. Kararımızı verdik yeni bir arıtma tesisi yapmamız gerekiyor. Yeni bir proje yapacağız ve arıtma tesisi burayı temizlediğinde hiç kimsenin şikayeti olmayacak"dedi. Özhaseki, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde TÜGVA Niğde İl Temsilciliğinin düzenlediği 'Siyasette 40 yıl: Gençlerle tecrübe paylaşımı' konferansında da katıldı.