(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti (2)

'BÜTÜN BUNLARI 15 TEMMUZ İÇİN YAPMIŞLAR' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda sanayici ve işadamlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Burada konuşan Bakan Özhaseki, FETÖ mensuplarının yıllardır toplumun içerisinde yaşadığını belirterek şöyle konuştu: "Öyle geliyorlar ki, çok kibar insanlar medeni bir vaziyette geliyorlar. İnsana sıcak sıcak yaklaşıyorlar. Diyorlar ki; biz bir sürü okul açtık. Okullara gidiyorsun, yurt dışında Türk bayrağı var, Atatürk var. Kara oğlanları sahneye çıkarıyorlar, İstiklal Marşı okutuyorlar. Hepimizin gözü yaşarıyor. Duygulanmamak ne mümkün. Meğerse bütün bunları özel bir gün için yaparlarmış. 15 Temmuz'da gördük. O işi bitirdik, FETÖ bitti. Hala hapishanedeki zavallılar birbirbirlerine rüya anlatarak kandırıyorlar. Rüyalarına peygamber giriyor, kelebek gibi uçuyorlar. Duvarlar yıkılıyor. Birbirlerini kandırmaca” 'ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ, GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ' Türkiye'nin çok hızlı bir kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada ayakta kalmanın bir bedeli var. O bedeli ödüyoruz, biz hep beraber. Bu coğrafyada dimdik durmanın, hür bir şekilde bayrağın dalgalanmasının tek bir şartı var, o da güçlü olmak. Biz güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmazsak paramparça ederler bizi, yaşatmazlar. Ekonomide birinci şart istikrardır. Geleceği görmektir. Eğer istikrar var ise ve geleceği görüyorsanız, önünüz açıksa bir şeyler yaparsınız. Önünüz kapalı ise yapmazsınız. 16 Nisan hepimizin gözünde mi şimdi. Hepimiz sanayiciyiz. Şu 16 Nisan bir geçsin diyoruz, değil mi hepimiz? Niye, önümüzü görelim diye” şeklinde konuştu. İKİ BAŞLI SİSTEM YÜRÜMÜYOR Refrandumdan 'Evet' çıkmasını istemelerinin 2 nedeni olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Birincisi, iki başlı sistem yürümüyor arkadaşlar. İkincisi, bu ülkede istikrar lazım onun için" dedi. Geçmişten örnekler vererek cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan kavgalara dikkat çeken Bakan Özhaseki, "İkili sistem yürümez arkadaşlar. Beni küçük kardeşimle beraber belediye başkanı yapsaydınız, bana çok saygılı olmasına rağmen ertesi gün kavga ederdik” diye konuştu.