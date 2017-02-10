Bakan Özhaseki Aksaray'da Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu
(Görüntülü Haber) Bakan Özhaseki Aksaray'da toplu açılış töreninde konuştu
Bakan Özhaseki Aksaray'da Tuzgölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu
10 Şubat 2017 Cuma 16:16
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