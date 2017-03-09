Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

(Görüntülü Haber) Bakan Müezzinoğlu: Kıdem tazminatı reformu bu yıl yapılacak (2)

İŞÇİLERE SESLENDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) çalışan işçilerle buluştu. OMNİA Nişasta Fabrikası'nda çalışan işçilerle öğle yemeği yiyen Bakan...

İŞÇİLERE SESLENDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) çalışan işçilerle buluştu. OMNİA Nişasta Fabrikası'nda çalışan işçilerle öğle yemeği yiyen Bakan Müezzinoğlu, plastik sandalyenin üzerine çıkarak işçilere seslendi. Referandumda 'evet' kararı çıkması için çalıştıklarını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar ama, 'evet' çıkarsa onlara gereken yanıt verilmiş olacak. Artık karar milletin elinde olacak. Cumhurbaşkanından millet memnun olmazsa elinden bu yetkiyi alacak" dedi. Bir süre işçilerle sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, sonrasında AOSB yönetimini de ziyaret etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.