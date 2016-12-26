(Görüntülü Haber) Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap (2)

KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALINACAK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Balkan Yerleşkesi Konferans salonunda Trakya Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere öğütler veren Müezzinoğlu, yaşlı bakım teknikeri olarak mezun olmasına rağmen atanamadığını anlatan bir öğrenciye, önümüzdeki yıl devlet kadrolarına 60 bin kişi alınacağını söyledi. Atamaların büyük çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu şöyle dedi: "Sonra İçişleri Bakanlığı emniyet personeli olacak. Üçüncüsü de Sağlık Bakanlığı. Yanılmıyorsam Sağlık Bakanlığı 10 bin civarında personel alınacak. Bu 10 bin kadronun dağılımı hekim dışı, çünkü hekim ne kadar oluyorsa alıyoruz. Ama bunun dışında 10 bin kadroyu Sağlık Bakanlığı hemşireden tutun, diğer anestezisti, fizyotrepisti, bütün bunları Sağlık Bakanlığı bilgisi dahilinde dağıtıyor. Bu 10 binden kime ne düşüyorsa, o kadar sayıyı bakanlık olarak alabiliyoruz." Öğrenci buluşmasının ardından Balkan Yerleşkesi'nde kurulan Öğrenci Kariyer Merkezi'nin açılışını yapan Müezzinoğlu, Uzunköprü İlçesi'ne geçti.