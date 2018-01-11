(Görüntülü Haber) Bakan Kurtulmuş: 32.4 milyon turist ziyaret etti, 26 milyar dolar gelir elde ettik

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılına ait turizm verilerine ilişkin "32.4 milyon turist, Türkiye'yi ziyaret etti ve yaklaşık 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik. Bu yıl, daha ileriye gideceğiz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Antalya'nın Belek turizm bölgesindeki bir otelde Alman basın mensuplarıyla bir araya geldi. Almanya'nın basın- yayın kuruluşlarının temsilcileriyle Türkiye'deki ekonomik, siyasi ve turizm sektöründeki gelişmeleri paylaşacaklarını kaydeden Bakan Kurtulmuş, Türkiye ile Almanya arasında çok uzun yıllara dayanan dostluk ve müttefiklik olduğunu vurguladı. Son yıllarda, siyasi gerekçelerle ikili ilişkilerde bazı sorunlar yaşandığını, her iki tarafta da bu ilişkilerin düzeltilmesi için ciddi irade olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle dedi: “Bu anlamda da özellikle turizmin dili ve yapısı itibarıyla siyasetten farklı olduğu, turizmin ve kültürün imkanlarından istifade ederek, iki ülke arasındaki sorunların daha kısa süre içerisinde bertaraf edilmesi ve ilişkilerin eski dönemlere, belki de daha üstüne çıkarılması için çalışmaları sürdürmeye kararlıyız. İlişkilerin iyileştirilmesinin en temel şartlarından birisi karşılıklı iyi niyetle oturup aynı masa etrafında konuşabilmektir. Fikirlerimizi birbirimize rahatlıkla aktarabilmektir. Burada bir dost meclisinde bir aradayız." "2019 HEDEFİ 2014'Ü GEÇMEK" Turizm alanında, 2017 yılında olağanüstü performans ortaya koyulduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, geçen yılın turist sayısını ve gelirini hatırlatarak, yeni hedefler için şöyle konuştu: “2014'teki rakamları her ne kadar yakalayamadıysak da 2015 ve 2016'daki tam dibe vurmuş olan turizm sektöründeki genel rakamları kıyasladığımızda, 2017 fevkalade başarılı olmuştur. 32.4 milyon turist Türkiye'yi ziyaret etti ve yaklaşık 26 milyar dolar civarında gelir elde ettik. Bu yıl daha ileriye gideceğiz. Bu rakamlar çok daha yukarıya gidecek ve inşallah 2019 yılında da 2014 rakamlarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz. 2023 hedefimiz de 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine ulaşmaktır. Bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı süratle tamamlamış bir ülkeyiz. Bütün özel sektörün, devlet, kamu kurum ve kuruluşlarının elbirliğiyle bu hedefe ulaşacağımızı tahmin ediyorum." 'KRİZLERE RAĞMEN 3.5 MİLYON ALMAN GELDİ' Alman misafir sayısının 2014 yılında yaklaşık 5,5 milyon olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, 2017 yılı itibarıyla gerilimlere rağmen 3.5 milyonu aşkın Alman ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini söyledi. Türkiye'de oturan Almanlar olduğuna da değinen Kurtulmuş, “Onların da buradaki varlığı Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha ileri gitmesine vesile olacaktır. İnşallah turizmi, kültürü, Türkiye'nin kültürel zenginliğini, çeşitliliğini, farklılığını, doğal güzelliklerini, Almanya ile olan mesafe yakınlığını, bütün bunları pozitif unsurlar olarak kullanarak Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesi için büyük gayret sarf edeceğiz" dedi. "TURİZMİ YUMUŞAK GÜÇ UNSURU OLARAK KULLANACAĞIZ" Avrupa ülkelerindeki 'Türkiye karşıtlığı' ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, “Ayrıca üzülerek, gördüğümüz özellikle son yıllarda Avrupa'daki bazı ülkelerde yükselen aşırı milliyetçi, ırkçı yaklaşımlar, yabancı ve göçmen düşmanlığı şeklinde başlayan eğilimler maalesef bazı çevrelerce de desteklenerek İslam karşıtlığı ve bunun somut göstergesi olarak Türkiye düşmanlığına dönüşüyor. Bunun da ortadan kaldırılması için turizmi, kültürü, karşılıklı ilişkileri önemli bir yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız ve inşallah Türkiye karşıtı bazı çevrelerin Almanya da dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde gösterdiği faaliyetlerin negatif etkilerinin ortadan kaldırılması için hep beraber gayret göstereceğiz" diye konuştu.