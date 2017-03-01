(Görüntülü Haber) Bakan Kılıç: Biz milletle beraberiz

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hızlı adımlarla yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal edenler, onun arkasına saklananlar bu memleket için ne yaptınız? Biz milletle beraberiz ve milletin de bizle beraber olduğunu biliyoruz" dedi. Bir dizi ziyarette ve incelemede bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak Çorum Valiliği’ni ziyaret etti. Daha sonra ise esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bu sırada karşısına çıkan Suriyeli ile görüştü. Suriyeli sığınmacı, Bakan Kılıç'tan yardım talebinde bulundu. Bakan Kılıç, yanında bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye ilgilenmesi için talimat verdi. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Kılıç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti üyeleriyle bir araya gelen Bakan Kılıç, yeni anayasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kılıç, "Biz mecliste sizin vekiliniz olarak çalışmamızı yaptık. Artık iş sizde. Yani söz millette. Vekiller gereğini yaptı. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesini tartışıyorlar. Türkiye'de seçilme yaşını 30'dan 25'e de biz indirdik. Şimdi de 18 yaptık. Neden bunu yaptığımızı soruyorlar. Cevabı çok basit, sandığıa gidip seçmeyi emanet ettiğiniz, seçeceğine güvendiğiz kişiye herhalde seçilmesi konusunda da güvenmeniz gerekir. Teşkilatlar çalışma yaparken sandık bazlı çalışma yapıyor. Orada ayrım yapılıyor mu 'Bu 18 yaşında, 20 yaşında' diye? Hayır, yapılmıyor. Listeye bakıyorsun, 'Seçmen' diyorsun. seçeceğine inanıyorsun, oyuna talipsin. O zaman seçilmesi konusunda da bir şüphe duymayacaksın. Zor olan seçmektir. 18-25 yaş arasında 12 milyon vatandaşımız var. Bu ülke genç bir ülke. Muhalefet diyor ki '12 milyon vatandaşın temsili mecliste olmasın' Biz diyoruz ki 'Onların da olsun.' İşte bütün mesele bu" dedi. Bakan Kılıç, şöyle devam etti: "15 Temmuz gecesi TSK'daki yapıya sızmış hain FETÖ'nün başını çektiği bir darbe girşimi oldu. Millet bunu cumhurbaşkanımızın başkanlığında başbakanımızın yönetiminde bastırdı. 15 Temmuz gecesi yaşatılmak istenen karanlık 16 Temmuz sabahında ak bir aydınlığa dönüştü. Millet bir araya geldi, bir oldu, şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu ama demokrasimiz, hukukumuz, geleceğimiz kurtuldu. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hızlı adımlarla yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal edenler, onun arkasına saklananlar bu memleket için ne yaptınız? Biz milletle beraberiz ve milletin de bizle beraber olduğunu biliyoruz. Bunun için yola koyulduk. Geleceği halkımızla beraber şekillendireceğiz."