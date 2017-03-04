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(Görüntülü Haber) Bakan Kılıç: Bereketli olması anlamında hayırlı olsun (2)

BAKAN KILIÇ'TAN ALMANYA'YA TEPKİ Bakan Kılıç, Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda Ak Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Genç Kürsü' programına katıldı. Türk bakanların...

BAKAN KILIÇ'TAN ALMANYA'YA TEPKİ Bakan Kılıç, Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'ndeki Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda Ak Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'Genç Kürsü' programına katıldı. Türk bakanların Almanya'daki toplantılarına izin verilmemesini eleştiren Bakan Kılıç şöyle konuştu: "Öncelikle bu bir demokrasi ayıbıdır. Bu bir özgürlükler ayıbıdır ve kendi değerlerinde iddia ettikleri tüm değerlerle çelişmektedir. İnsan hakkı ihlalidir. Çünkü fikrinizi açıklama konusunda size açık olan bir yerde 'bunu açıklayamazsınız' deniyor. Bu demokratik olmayan, insan hakkı ihlali olan yaklaşımdan dönün. Hollanda Başbakanı demiş ki; Kamusal alanda seçim veya halk oylaması propagandası yapmak doğru değil. Biz Türkiye'de bu 'kamusal alan' konusunu çok yıllar tartıştık. Bu kamusal alan arkasına sığınarak çok hak ihlalleri yapıldı maalesef Türkiye'de. Suni gündemler ortaya atılarak gençlerimizin arasında okuma hakkı elinden alınan genç kardeşlerimiz oldu. Artık bu sorun yok. Tüm gençlerimiz fikir vicdan ve din özgürlüğü çerçevesinde istedikleri gibi üniversitelerini okuyorlar. Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar, gelsinler bu salonu görsünler. Sayın Deniz Baykal'a farklı bir fikri dile getirmesi için salon veriyorsunuz. Doğrusu o. Biz farklı bir noktadaki düşünceyi dile getiriyoruz diye mi salon vermiyorsunuz? Kusura bakmayın bu tutmaz. Böyle bir şey olamaz. Bir an önce Avrupa'daki tüm siyasilerin ve siyasetçilerin bu ırkçılık ve ayrımcılık yaklaşımlarına karşı kendilerine çeki düzen vermelerini tavsiye ediyoruz."

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