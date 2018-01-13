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(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Sokakta çalıştırılan çocukların hepsine el uzatacağız (2)

'BANA BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ' Ak Parti Kocaeli 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesi birilerinin kontrollü bir şekilde kaçtığını belirterek, şunları...

'BANA BAKAN ANNE DİYEBİLİRSİNİZ'

Ak Parti Kocaeli 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz gecesi birilerinin kontrollü bir şekilde kaçtığını belirterek, şunları söyledi:

"O gece Meclis'e gittim. Çocuklarımızın istikbali, vatanımız için gittik. O gece birileri kontrollü bir şekilde Atatürk Havalimanı'ndan kaçtılar. Görüntüleri ekranlarda, Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı'ndan bahsediyorum. Daha önce de diyordu ki 'Bir darbe olursa tankın önünde ilk ben dururum'. Böyle diyen zat saat 22.00'de havalimanına gidiyor, oradaki tankların başındaki teröristlerle konuşuyorlar ve yolu Ana Muhalefet'in Başkanı'na açıyorlar. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde darbe gecesini izliyor. Elinde kahvesi, ayağında terlikleri gayet rahat bir şekilde. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız 3 torunuyla birlikte hain teröristlerin kullandığı F-16'lar arasında Atatürk Havalimanı'na indi. Sabahın ilerleyen saatlerine kadar milletimizle birlikte Atatürk Havalimanı'ndaydı. Biz nasıl izliyorsak tarih de bunları kaydediyor."

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla bir süre sohbet eden Bakan Kaya, çocuklara, "Bana bakan anne diyebilirsiniz" dedi.

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