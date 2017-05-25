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(Görüntülü Haber) Bakan Kaya: Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi. Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere bugün özel uçakla Muş'a gelen Bakan Kaya'yı,...

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcu" dedi.

Ziyaret ve çeşitli programlara katılmak üzere bugün özel uçakla Muş'a gelen Bakan Kaya'yı, havaalanında Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kurum amirleri ve partililer tarafından karşılandı. İlk olarak geçen yıl şehit düşen Özel Harekat Polisi Yücel Kurtoğlu'nun Sungu Beldesi'ndeki ailesini ziyaret eden Bakan Kaya, Türk bayraklarıyla donatılan evde şehidin ailesiyle bir süre görüştü ve okunan duanın ardından Valiliğe geçti. Bakan Kaya, TEOG'da başarılı olan öğrencilere tablet hediye etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kaya, şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Onların hayır dualarını aldık ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik" diye konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından Muş Alparslan Üniversitesi'ne geçen Kaya, 'Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumun '15 Temmuz Kadınları' konulu oturumunda konuşan Bakan Kaya, "Biz Türkiye’de gerçekten köklü değişimleri gerçekleştiren bir siyasal hareket olarak, gayemiz sürekli ülkemizin gelişmesi olmuştur. Uzun bir dönem boyunca tarih sahnesinde gücünü koruyan, büyük bir medeniyetin mirasçıları olarak, bugün yeniden gelişim sancılarını ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’nin 2000’li yıllarda başlattığı büyük katılımlarla birlikte büyük bir itibar kazandı ve uluslararası Arena’da da çok güçlü bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Bu aynı zamanda Türkiye’nin siyasette ekonomide kültür ve medeniyetinde öze dönüşünün hareketi oldu. Bu hareket kuşkusuz bizim dostlarımızı sevindirirken, büyümemizden ve muasır medeniyetler seviyesine erişmemizden dolayı bazılarını büyük endişe ve korku ya sevk etti" dedi

Buradaki programın ardından çocuk evlerine geçen Bakan Kaya, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Belediye Başkanlığı'na geçti. Belediye Başkanı Feyat Asya'dan brifing alan Bakan Kaya, Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra uçakla Bingöl'e hareket etti.

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