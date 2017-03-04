(Görüntülü Haber) Bakan İsmet Yılmaz, Başkanlık sistemini anlattı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, başkanlık sisteminin bilinmeyen bir yapı olmadığını belirterek, "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanlarının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır" dedi. Bakan Yılmaz, Osmaniye Valisi Vali Kerem Al'ı ziyaret ederken kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Osmaniye Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'yı ziyaret eden İsmet Yılmaz, Osmaniye'nin büyük gelişme gösterdiğini, bugününün dünden çok çok iyi olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkanlık sistemi ile ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz, şöyle dedi: "Başkanlık sistemi, yerel yönetimlerde belediye başkanının yaptığı hizmettir, hiçbir farkı yok. Belediye meclis üyeleri vardır, işte bu parlamentodur. Bir de başkanı vardır, bu da belediye başkanıdır. Sonuçta belediye meclis üyeleri farklı bir partiden olabilir, başkan farklı partiden olabilir. Örneğini söylemek gerekirse, Hatay'da öyledir. Hatay'da büyükşehir belediye başkanı farklı partiden, meclisin çoğunluğu bir başka partiden. 'Başkanlık sistemi nedir' denildiğinde vatandaşa anlatabilmek için işte belediye başkanlığı sistemine bakmak lazım, bu başkanlık sistemidir." Belediye ziyareti ardından Bakan Yılmaz, çarşı merkezindeki bir taksi durağında şoförlerle sohbet edip, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için 'evet' oyu istedi.