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(Görüntülü Haber) Bakan Işık: 3 askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var

'KÜRESEL GÜÇLERİN MAŞASI OLDUĞU BİZDE TEREDDÜT BIRAKMADI' Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile de mücadeleye de değindi. FETÖ üyelerinin hukuk içerisinde en ağır cezayı alacaklarını belirten Bakan Işık, sözlerini şöyle...

'KÜRESEL GÜÇLERİN MAŞASI OLDUĞU BİZDE TEREDDÜT BIRAKMADI' Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile de mücadeleye de değindi. FETÖ üyelerinin hukuk içerisinde en ağır cezayı alacaklarını belirten Bakan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hain terör örgütlerinin ihaneti bitmedi, kimin hesabına çalışıyorsa, onların hesabına çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin Rusya ile yapacağı çalışma sırasında haince eyleme gerçekleştirdiler. Birlikte çalışarak, hain terör örgütünün deşifre edilmesi için ortak hareket edilmesi devletin beka mücadelesidir. Kimse sulandırmasın. Bireysel mağduriyetleri bize iletsin. FETÖ'ye karşı sulandırmaya karşı daha da azimle mücadele edeceğiz. Küresel güçlerin maşası olduğu bizde tereddüttü bırakmadı. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklardır. TSK bir taraftan kendi içinde hainleri temizliyor, önemli oranda temizledik. Kılı kırk yaran hassasiyetle çalıyoruz. Bu mücadeleyi devletin tüm kurumları içinde vermeye devam edeceğiz. PKK'nın beli kırılmıştır. Eylem yapamaz duruma gelecektir. Milletimiz, TSK'ya duaları ile destek oluyor. Hükümetimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için seferber oldu." Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), ()

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