(Görüntülü Haber) Bakan Gül: Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz (3)

GÜL: 'ZEYTİN DALI HAREKÂTI', TÜRKİYE'NİN HUZURU İÇİN



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni'ne katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın, Türkiye'nin huzuru için yapıldığını söyledi. Bakan Gül, 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın ülkenin güvenliği için yapıldığını ifade ederek "Bugün yine Gaziantep'imizde bütün Türk milletinde 97 yıl önceki bu ruh yine bütün vatandaşlarımızda hamdolsun çok diri ve canlı bir şekilde vardır. Afrin operasyonuyla da yapılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın amacı da yine ülkemize yan gözle bakan milli birlik ve beraberliğimize vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğine tehdit oluşturan bütün unsurlara karşı ülkemizin huzuru için yapılan bir operasyondur" dedi.



Harekât öncesinde Kilis'e terörist gruplar tarafından 700 saldırı yapıldığını hatırlatan Abdülhamit Gül, şöyle devam etti:



"Terörü kökünden kurutmak için Mehmetçiğimiz çok büyük bir fedakârlık yaparak ve topraklarımızda halkımıza yönelen bütün tehditlerin bertaraf etmek için kararlılıkla mücadele etmektedir. Büyük Türk milleti geleceği daha da emin adımlarla bakıyorsa, bu toprakları emanet aldığımızı şehitlerin fedakârlığı gazilerimizin fedakârlığı ve vatan sevgisidir. Birileri 'Bu operasyonu bu harekâtı niye yaptınız?' Diyor. İşte yanı başımıza Gaziantep'e havaalanına bomba düşmedi mi? Bütün Kilisli hemşerilerimiz her an tehdit altındaydı. Karşı taraftan terör örgütleri tarafından yaklaşık 700 saldırı yapıldı. Teröristler Türkiye'yi tehdit edecekler ama biz de elimiz kolumuz bağlı mı duracaktık? Buna karşı bir operasyona başladık diye birileri bundan rahatsız oluyor. Dışarıdan rahatsız olursa anlarız, bu topraklarda gözü olan Türkiye düşmanlarını anlarız ama içerde bu operasyona karşı Mehmetçiğimizin moralini bozmaya, vatandaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yoktur."



'TEHDİTLERE KARŞI SESSİZ KALAMAZDIK'



'Zeytin Dalı Harekâtı'nın sivillere değil, terör örgütlerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Gül, "Buradaki temel mücadele Türkiye'yi, vatandaşlarımızı tehdit eden bütün terör unsurlarına ve teröristlere karşı yapılan bir mücadeledir. Asla başka bir ülkenin toprağının egemenlik haklarına yönelik saldırı değildir. Bu harekât, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uygun, bütün insanlığın tehdidi olan teröristler karşı başlatılan bir harekâttır. Asla oradaki Kürtlere, orada yaşayan halka yönelik bir operasyon değildir. Teröristlere karşı yapılan bir meşru müdafaa harekâtıdır. İnşallah Mehmetçiğimizle 'kızıl elma'ya gidiyorum. Bizi beklemesinler' diyen bu ruh, bu iman kazanacaktır. 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yine bu millet kazanacaktır. Ay- yıldızlı bayrağımız kazanacaktır, Türk milleti kazanacaktır. Bugün Türkiye terörle mücadele eden nadide ülkelerden biridir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ ve şimdi de YPG, PYD ve DEAŞ'a karşı mücadele eden bir ülkedir. Bugün bin 369 tutuklu, hükümlü olarak Türk mahkemelerinde yargılanıyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde içerde ve dışarıda yalnız bırakmak isteyenler ancak kendileri bu yalnızlığa mahkum olacaktır. Bizler Türkiye'nin bu haklı mücadelesini hep birlikte inşallah başarıyla sürdüreceğiz. Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da, Şanlıurfa'da vatandaşlarımıza yönelik bu tehditlere karşı asla sessiz kalamazdık" şeklinde konuştu.



Gül, konuşmasının ardından törene katılan şehit ailesi ve gazilere 24 madalya ile beraatlarını verdi.

