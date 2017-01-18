ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Yıldız, Ankara'da şehit binbaşı Bülent Albayrak ve 15 Temmuz şehidi Ümit Güder'in ailesini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit binbaşı Bülent Albayrak'ın Ankara'da bulunan ailesini ziyaret etti. Bakan Işık, daha sonra Kahramankazan'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ümit Güder'in ailesini ziyaret etti. Bakan Işık, Ümit Güder'in ailesine "En şerefli en kutsi ölüm şehadettir. Ümit amca ya Rabbim onu nasip etti. Rabbim cennette kavuştursun inşallah" dedi.
(Görüntülü Haber) Bakan Fikri Işık, Ankara'daki şehit ailelerini ziyaret etti
ANKARA, () - MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Yıldız, Ankara'da şehit binbaşı Bülent Albayrak ve 15 Temmuz şehidi Ümit Güder'in ailesini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit binbaşı Bülent Albayrak'ın Ankara'da bulunan...
18 Ocak 2017 Çarşamba 11:19
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