(Görüntülü Haber) Bakan Faruk Çelik: Ekmek ve un fiyatlarında bir artış söz konusu değil 2

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve un fiyatlarında Buğday kaynaklı herhangi bir artışın söz konusu olmadığına dikkat çekerek" Ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Birileri çıkıp derse ki buğday fiyatı arttığı için , kesinlikle bu cümleye itibar edilmemeli, bu doğru bir yaklaşım değildir. Buğday kaynaklı ekmek ve un fiyatlarında bir artış, bir önceki yıla göre kesinlikle söz konusu değildir" diye konuştu. Bakanı Faruk Çelik ekmek fiyatlarının yılın belli zamanlarında gündeme taşındığını ortda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi. Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:" Yılın belli dönemlerinde halkın en temel gıda maddesi olan ekmek fiyatları haksız bir şekilde gündeme taşınmaktadır. Yıllık buğday tüketimimiz 19 milyon 500 bin ton civarındadır. Bu sezon itibariyle buğday üretimimiz 20 milyon 600 bin ton olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Buğday üretimimiz tüketimimizi rahatlıkla karşılamaktadır. Ortada bu yönüyle endişe edilecek hiçbir durumun olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Toprak mahsülleri ofisi Eylül ayı sonunda başlattığı buğday satışlarını sürdürmeye devem ettirmektedir. Buğday satış fiyatlarında geçen yıla göre herhangi bir artış söz konusu değildir. Hatta eski yıllara ait stokta bulunan 1.5 milyon ton buğdayın satışında yüzde 12'lere varan bir indirim söz konusudur. TMO stoklarında bugün itibariyle 2.5 milyon ton buğday bulunmaktadır. Bugün dileyen istediği kadar buğday satın alma imkanına sahiptir." "ARTIŞI GEREKTİRECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR" Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,"Birileri çıkıp derse ki buğday fiyatı arttığı için , kesinlikle bu cümleye itibar edilmemeli" dedi. Çelik," Toprak Mahsülleri Ofisi'nin ekmeklik buğday satış fiyatları kalitesine göre ton başına 800- 975 TL arasında değişmektedir. Halen Anadolu'da kırımızı sert ekmeklik buğdayın ortalama fiyatı ton başına 965 TL olduğunuda sizlere ifade etmek isterim. Ekmek ve un fiyatlarında buğday kaynaklı herhangi bir artışı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Birileri çıkıp derse ki buğday fiyatı arttığı için , kesinlikle bu cümleye itibar edilmemeli, bu doğru bir yaklaşım değildir. Buğday kaynaklı ekmek ve un fiyatlarında bir artış, bir önceki yıla göre kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. "90 GÜN VADELİ VE VADE FARKSIZ BUĞDAY SATIŞINA BAŞLIYORUZ" Bakan Çelik, Buğday işletme kapasitesi 20 bin tonun altında olan un fabrikalarına 90 gün vadeli ve vade farksız buğday satışına başlanıldığını kaydetti. Çelik konuşmasına şu şekilde devam etti:Ekmek fiyatları ve ekmek tabiki 80 milyon insanımız yakından ilgilendiren bir besin maddesi bu konuda herkesi daha sorumlu davranmaya rastgele spakülatif bazı değerlendirmelere girmemelerini özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Bununla birlikte piyasanın genel durumunuda dikkate alarak önemli bir ilave tedbir uyguladığımızı da belirtmek istiyorum. Yaşanan son dönemdeki döviz artışını da dikkete aldığınızı zaman özellikle düşük kapasiteli üretim yapan üreticilerimizi , işyerlerimiz, işletmelerimizi dikkate alarak yıllık buğday işletme kapasitesi 20 bin tonun altında olan un fabrikalarına bugünden itibaren 90 gün vadeli ve vade farksız buğday satışına başlıyoruz. Sayısal olarak 243 işletme." RUHSATIN İBRAZ EDEMEYENLER KAYIT BELGESİNİ ALAMAYACAKLAR Faruk Çelik, 1 Ocak itibariyle ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerlerinin kayıt belgesi alabilmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın getirilmesi gerektiğini bildirdi. Çelik konuşmasında, " Tahıl ürünleri üketiminin başında ekmek gelmektedir. 1 Ocak 2017'den itibaren ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleriyle ilgili yeni bir uygulama getiriyoruz. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı yerel yönetimler tarafından işyerlerine veriliyor, biz bu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını dikkate almadan bu işyerlerine kayıt belgesi veriyorduk. 1 Ocak itibariyle kayıt belgesini bizden alabilmeleri için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı getirmeleri gerekiyor. Bize İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını ibraz edemeyenler buradan kayıt belgesini alamayacaklar. Kimse milletin sofrasından ayrılmaz bir parçası olan ekmeği vatandaşımızın boğazına dizmeye kalkmasın. Vatandaşın yediği ekmekle uğraşmak kimsenin ekmek kapısı olmamalıdır"ifadelerine yer verdi. AMONYUM NİTRAT YÜZDE 33'LÜK GÜBRENİN TARIMSAL AMAÇLI KULLANILMASI YASAK 8 Haziran 2016 tarihinde nitratlı gübre çeşitlerinin satışını durdurdurulduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:" Terör örgütleriyle yaptığımız mücadelede çok net bir şekilde el yapımı patlayıcıların gübre menşeili gerçekleştirildiğini hepimiz biliyoruz. Bunları dikkate alarak bakanlıklarla güvenlik güçlerimizle yaptığımız değerlendirme neticesinde 8 Haziran 2016 tarihinde bu nitratlı gübre çeşitlerinin satışını durdurmuş olduk. 484 bin ton nitratlı gübre stoklarda gübre kaldı. Bunun olıuşturduğu bazı sıkıntıları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Amonyum nitrat yüzde 33'lük ve Kalsiyum aminyum nitrat yüzde 26, yüzde 21'lik patlama testleri gerçekleştirildi. Testlerin sonucunda Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinde sorun olmadığı görüldü. İkisinin serbest bırakılma kararını almış bulunuyoruz. Kalsiyum aminyum nitrat gübrelerinin kullanımını ise kontrollü bir şekilde gerçekleştireceğimizi belirtmek istiyorum. Amonyum nitrat yüzde 33'lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin vermiyoruz."