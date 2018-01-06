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(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa’da (3)

'ERDOĞAN BANA MUHTAR OL DERSE OLURUM' Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Ak Parti İlçe Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özbakan'ı tebrik ederek 2019 seçimler için...

'ERDOĞAN BANA MUHTAR OL DERSE OLURUM'

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik Ak Parti İlçe Başkanlığı'na seçilen Mehmet Özbakan'ı tebrik ederek 2019 seçimler için şimdiden çalışmak gerektiğini söyledi. İlçe Başkanlığında toplanan partililere bir konuşma yaparak, bir bakan olarak değil, bir büyükleri olarak her zaman vatandaşların ve partililerin emrinde olduğunu ifade eden Fakıbaba, şunları söyledi:

"Ak Parti demek, koltuk sevdalısı olan insanlar topluluğu değildir. Biz halkın hizmetkarıyız. 15 yılda çok güzel hizmetler yaptık, bundan sonra da bu hizmetlerimiz devam edecektir. 2019 yılındaki seçimler bizim için çok önemlidir. Bu seçimde kalbini vermeyen dava adamı olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; Tayyip Bey'in kaybetmesi demek, Türkiye'nin kaybetmesi demektir. Tayyip Bey bana sen muhtar olacaksın dese, söz veriyorum aday olurum. Bizim için önemli olan makamlar değil, davamız. Şanlıurfa ve bütün ilçeleriyle çalışıp Cumhurbaşkanımızı inşallah Başkan yaptıracağız. İnsanları seviyoruz kim hangi partiye oy verdi demeden herkese aynı hizmeti götüreceğiz."

POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ile Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ni ziyaret etti. Yunus ekiplerince karşılanan Bakan Fakıbaba, tek tek polislerle tokalaşarak İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'ndan bilgi aldı. Fakıbaba, "Huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz demeden çalışan polislerimize minnettarız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Dualarımız ve desteklerimiz daima sizinle" dedi.

Bakan Fakıbaba ile beraberindekiler, daha sonra bir otelde düzenlenen 43'üncü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odaları Platform Toplantısı'na katıldı.

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