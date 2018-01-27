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(Görüntülü Haber) BAKAN FAKIBABA, HAYVAN ÜRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

 Haber- Kamera Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-)-GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde üayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde hayvan...

 Haber- Kamera Mustafa UFAK-ŞANLIURFA-)-GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde üayvan üreticileriyle bir araya geldi. Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde hayvan üreticileri ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıya; AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Mehmet Akyürek, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İsa Kızıldemir, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, mahalle muhtarları, STK başkanları ve çiftçiler katıldı. Çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatının önlenmesi için hayvancılık yapan üreticilere sıfır faizle 5 yıl geri ödemeli 100 bin lira kredi ve 500 bin düve vereceklerini söyledi.
 

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