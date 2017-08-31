(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba'dan BM'ye Arakan tepkisi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Arakanlı Müslümanlara yapılan katliamı kınayarak, "Dünyanın sessiz kalmasını lanetliyorum. Birleşmiş Milletler toplanıyormuş. 'Günaydın' diyorum, bu zamana kadar neredeydiniz?” sözleriyle tepki gösterdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bayram nedeniyle seçim bölgesi Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Fakıbaba, 5 saat boyunca servislerde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hasta ve yakınlarının ilgisiyle karşılaşan Fakıbaba, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara yönelik katliamları kınadı. Fakıbaba, katliama ilişkin toplanan Birleşmiş Milletler'e de tepki göstererek şunları söyledi: "Arakan'daki Müslümanlar katliam görüyorlar, zulüm görüyorlar. Gerçekten bir Müslüman olarak, bir insan olarak çok üzüntü duyuyorum. Dünyanın sessiz kalmasını lanetliyorum. Yani Birleşmiş Milletler toplanıyormuş; 'Günaydın' diyorum. Bu zamana kadar neredeydiniz? Müslümanlar sadece Myanmar’da, Arakan’da değil Suriye’ye bakın, Libya’ya bakın, Irak’a bakın ve Türkiye üzerinde oynanan oyunlara bakın, 15 Temmuz Darbesine bakın. Bunlara baktığınız zaman gerçekten bilinçli bir şekilde Müslüman alemine karşı bir katliam ve bir zulüm olayı var. İnşallah Allah yardımcımızdır, hep beraber bu oyunu bozacağız. Özellikle Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Arakan bölgesindeki Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Biz hükümet olarak, devlet olarak onların yanındayız. Orada yaşanan katliamı nefretle kınıyorum. İnşallah onlar da cezalarını Allah’tan bulacaklardır.” ACEMİ KASAPLAR ELİNE BIÇAK ALMASIN Bayramda kurban kesimi yapacakları da uyaran ve acemi kasapların eline bıçak almamasını tavsiye eden Bakan Fakıbaba, şöyle dedi: "Türkiye olarak bizim her şeyimizin profesyonel olması lazım. Yani acemi kelimesinin olmaması lazım, herkesin işini çok iyi yapması gerektiğine inanıyorum. İster kasap olsun, ister doktor olsun, ister hemşire, ister öğretmen artık işimizi çok iyi yapmamızın tam zamanı olduğuna inanıyorum. Kasap kardeşlerim işlerini iyi yapsınlar, aceleye getirmesinler, 15 dakikada işlerini yapacaklarına, hayvana eziyet vereceklerine, kendilerine zarar vereceklerine 20 dakikada yapsınlar temiz iş yapsınlar." ‘BU TERÖRİSTLER BİZİMLE BAŞA ÇIKAMAZ 6 KİŞİ ÖLÜR, 60 KİŞİ DİRİLİR’ Bakan Fakıbaba son olarak İzmir’in Buca İlçesi’nde, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bombanın patlatılması sonucu 8 kişinin yaralandığı terör saldırısını da kınayarak şunları söyledi: "Bu teröristler bizimle başa çıkamazlar. Terör nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti ile ister PKK olsun, ister DEAŞ, ister PYD, ister DHKP-C, kim olursa olsun başa çıkamazsınız, yani 6 kişi ölür, 60 kişi dirilir. Onun için terörü lanetliyorum, kınıyorum ve onların hiçbir zaman başarılı olmayacaklarına yürekten inanıyorum. Ülkemiz bu dönemlerden geçecektir, Türkiye büyük bir ülkedir, birlikte biz kardeşiz. İzmirlisiyle, Bucalısıyla, Urfalısıyla, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Sunisiyle, Alevi’siyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle hep birlikte Türkiye’yiz. Allah’ın izniyle bizi bölemeyecekler, ellerine geleni arkalarına koysunlar, hiçbir şey elde edemeyecekler.”