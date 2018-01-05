(Görüntülü Haber)Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rize’de katıldığı Çay Sektörü Değerlendirme toplantısı sonrası konuştu. Bakan Fakıbaba, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da organik çay tarımına geçileceğini açıkladı. Kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah erken saatlerde Cumuriyet Caddesi üzerindeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda kent esnafıyla görüşen bakanlar Fakıbaba ve Bak daha sonra Rize Valiliği’ni ziyaret etti, Vali Erdoğan Bektaş’tan brifing aldı. Vali Bektaş, bakanlara organik Rize çayı ve Çat Vadisi’nde yetiştirilen boyları yaklaşık 40 santimetre olan sepet içersinde organik alabalık hediye etti. Ziyarette Bakan Fakıbaba, bölgedeki derelerde küçük boydaki balık avcılığın yapılmasının hatırlatılması üzerine “Bunlar bize de geliyor. Bu konuda gerekenleri yapacağız” yanıtını verdi. BAKANIN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ AK Parti Rize İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden iki bakan, Çay Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) gitti. Bakanlar Fakıbaba ve Bak, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve ÇAYKUR çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Genel Müdür Sütlüoğlu, Bakan Fakıbaba’ya sandık içerisinde organik Rize çayı hediye etti. Sandığı alan Bakan Fakıbaba, “Uçakla geldim herhalde minibüsle geri döneceğim” esprisi, çevresindeki güldürdü. TOPLANTI DEĞERLENDİRİLDİ Ziyaret sonrası bakanlar Çay Sektörü Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantının verimli geçtiğini belirterek şöyle konuştu: “Tüm paydaşlarla bir araya gelerek çayı konuştuk. Problemler nedir, nasıl çözebiliriz diye konuştuk. Çok faydalı bir toplantı oldu. Şunu büyük bir mutlulukla tespit ettim. Bütün paydaşlar organik tarım için herkes gönüllü. ‘Artık organik tarıma geçelim ‘ diyorlar. Ama ‘ürünün miktarı azalmadan nasıl geçeriz bunların planlamasını yapalım’ diyorlar. Organik tarıma geçtiğimiz zaman nasıl geçeceğiz nerelerde geçeceğiz bulunla ilgili değerlendirmeler yaptık. Planlı bir şekilde organik tarıma geçeceğiz. Bende bir Tarım Bakanı ve hekim olarak gerçekten azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun bir takvimini ve planlamasını bir yolunu çizip ona göre hareket edeceğiz. Bir yol haritası olacak. Bir yol haritası plan program olmadan bunu başarmamız mümkün değil. Bu plan projeyi sadece Ankara’da bizler değil, bütün paydaşlar ve sivil toplum örgütleri ve üreticilerle beraber yapacağız. Bir çay kanunu var. Bunun güncellenmesi söz konusu. Ben 5,5 aydır bakanım bu konuyla ilgili tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz.” ‘ÇAY TARIM HAVZASI 40 BİN DEKARA ÇIKARILACAK’ Çay ürünün sadece Rize değil Türkiye içinde önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, “32 bin dekar olan organik çay tarım havzası bu yıl 40 bin dekara çıkarılacak. Bizde bu 40 bini nasıl ve nerelerde artırabiliriz diye çalışıyoruz. Ürün kaybı olmadan bunu nasıl yapabiliriz ve nerelerde yapabiliriz çalışması içerisindeyiz. Çay bizim için çok önemli. Sadece Rize için değil Türkiye için önemli. Stratejik bir ürün olduğunu biliyoruz. Tarım Bakanı olarak Rizeli üretici nasıl düşünüyorsa bende öyle düşüneceğimden emin olabilirsiniz” ifadelerinde bulundu. 'DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM’ ÇAYKUR’la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, “ÇAYKUR hakikaten çok başarılı çalışmalar yapıyor. Genel müdürümüzü ve arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Daha fazla nasıl çalışabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. Daha fazla çalışmamız lazım. Çay üreticilerini daha fazla mutlu etmemiz lazım. Çaya çok önem veriyoruz. Çay sadece Rize’nin değil Türkiye’nin” diye konuştu. ‘ÇAYKUR İŞÇİSİ VE BÖLGEMİZ İÇİN İYİ OLACAK’ Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise ÇAYKUR’daki mevsimlik işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bir soru üzerine şöyle dedi: “Bölge milletvekillerimizle birlikte çalışma bakanımız ile bu konuyu konuştuk. ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçilerin ihtiyaç olması halinde 9 ay 29 gün çalışmaları konusunu görüştük. Bunun planlaması yapılacak. Sadece ÇAYKUR’da değil benzer tarım işletmelerinde de bu sorun var. O süreyi maksimum işçi lehinde kullanmak için bütün kurumlarımız çaba gösteriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR işçilerimizin bir an önce daha fala çalışabilmeleri için gerekli girişimleri yürütüyoruz. ÇAYKUR işçisi ve bölgemiz için iyi olacak.”