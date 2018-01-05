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(Görüntülü Haber) Bakan Fakıbaba: Çayda organik tarıma geçeceğiz (2)

BAKANLAR, ÇAY TARLASINDA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rize'de katıldığı Çay Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nın ardından bölgedeki programlarına devam etti. ÇAYKUR’daki toplantı sonrası Bakan...

BAKANLAR, ÇAY TARLASINDA Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rize'de katıldığı Çay Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nın ardından bölgedeki programlarına devam etti. ÇAYKUR’daki toplantı sonrası Bakan Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kendilerini taşıyan makam aracını Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi’nde durdurdu. Burada bir çay tarlasına giren Fakıbaba ve Bak, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’ndan çay tarımı hakkında bilgi aldı. Çay tarlasında muhabirine açıklamalarda bulunan Fakıbaba, çay tarlasına ilk kez girdiğini belirterek, “Çay tarlası, çok güzelmiş. Ben, çok çay içerim. Türk halkı, belki ekmek yemez; ama çay içer. Bunun için çay, çok önemli. Ben, günde 20 bardak civarı çay içerim. Çayı çok severek, içerim. Türk halkının iftarlarda ilk aklına gelen çaydır. Orucunu açtıktan sonra ‘Çayımı getir’ der. Çay ürünü bunun için çok önemlidir” dedi. Çay tarlasındaki incelemelerin ardından bakanlar Fakıbaba ve Bak, alabalık çiftliğinde incelemelerde bulunmak üzere Çamlıhemşin ilçesine gitti.

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