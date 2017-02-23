(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'ndan 'rejim' esprisi

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde toplam 26 milyon lira değerindeki üç tesisin temel atma törenine katıldı. Fethiye'deki konuşmasında, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda 'evet' desteği isteyen Bakan Eroğlu'nun rejim şakası töreni izleyenleri güldürdü. Bakan Eroğlu, "Bazıları diyor ki 'Rejim elden gidiyor.' Ya ne rejimi gidiyor. 'Rejim' denilince ben, 'şişmanlar zayıflasın' diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz" dedi. Muğla programına Seydikemer'den başlayan Bakan Veysel Eroğlu, ilk olarak Seydikemer Belediyesi'ni ziyaret etti. Seydikemer Belediye Başkanı AK Partili Yakup Otgöz ile görüşen Bakan Eroğlu, daha sonra Seydikemer Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Törende Bakan Eroğlu'na Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve Muğla Valisi Amir Çiçek eşlik etti. 'SEYDİKEMER'İ ÇİÇEK GİBİ YAPACAĞIZ' Meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişiye seslenen Bakan Eroğlu, Seydikemer'e ilçe olduğu günden bu yana 166 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Seydikemer'i tabiat turizmine açmak istediklerini anlatan Eroğlu, "Seydikemer'i çiçek gibi yapacağız. Bunun sözünü veriyorum. Seydikemer'i tabiat turizmine açmak istiyoruz. İlçemizi turizm merkezi haline getireceğiz" diye konuştu. Eroğlu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda vatandaşlardan 'evet' desteği isteyerek ilçedeki programını sona erdirdi. 'REJİM CUMHURİYET, TEMİNATI BİZLERİZ' Ardından karayoluyla Fethiye'ye geçen Bakan Eroğlu, DP'li Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından yürüyerek Beşkaza Meydanı'na gelen Eroğlu ve beraberindeki heyet, DSİ Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenine katıldı. Meydandaki vatandaşlarla tek tek selamlaşan Eroğlu, Fethiyeliler'den de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumunda 'evet' desteği istedi. Konunun parti değil, memleket meselesi olduğunu söyleyen Eroğlu'nun rejim şakası ise katılımcıları güldürdü. Bakan Veysel Eroğlu şöyle konuştu: "Bazıları diyor ki 'Rejim elden gidiyor.' Ya ne rejimi gidiyor. 'Rejim' denilince ben, 'şişmanlar zayıflasın' diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz."