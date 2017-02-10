(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'ndan referandum çağrısı (2)

BAKAN EROĞLU, BURDUR'DA TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Isparta programından sonra bazı tesislerin temel atma törenine katılmak için Burdur'a geçti. Ulu Camii'nde cuma namazı kılan Bakan Eroğlu, Valiliği ziyaret etti. Burada basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Burdur'da müjdelerle geldiğini, 2 sulama tesisi ve 17 dere ıslah projesinin temelini atacaklarını söyledi. Bu tesislerin toplam bedelinin 67 milyon TL olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Burdur'a daha önce 109 müjde vermişim. Burdur'a bugüne kadar verdiğimiz 124 müjdenin toplam bedeli 606 milyon TL" dedi. Burdur Gölü'nün korunması için hazırladıkları eylem planıyla ilgili de çalışmaların sürdüğünü anlatan Bakan Veysel Eroğlu, "Burdur, dünyanın en güzel mekanlarından, saklı bir cennet. Antalya'daki turistlerin en azından yüzde 10-20'sini Burdur'a çekelim istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar bunun için master planı hazırladı. İnşallah Burdur'u bütün dünyaya tanıtacağız" dedi. 'MİLLET DESTAN YAZDI' Bakan Eroğlu daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlattı. Millet kalkışmaya karşı destan yazdığını belirten Eroğlu, "Başta alçak terör örgütü FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere Allah bizi terörün şerrinde muhafaza etsin" dedi. 'CUMHURİYET ÇOCUĞUYUZ, REJİM YERİNDE DURUYOR' Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecini de değerlendiren Eroğlu, güçlü, büyük bir Türkiye için, istikrarsızlıkların son bulması için milletin değişikliğe 'evet' diyeceğini söyledi. Anayasa değişikliğine bazı çevrelerin 'rejim değişikliği' dediğini kaydeden Eroğlu, "Ne rejim değişikliği arkadaşlar, biz Cumhuriyet çocuğuyuz. Cumhuriyet yerinde, bayrağımız yerinde, her şey yerinde. Anayasanın ilk dört maddesi yerinde. Rejim falan değişmiyor. Değişse değişse biz inşallah gıda rejimini, beslenme rejimini değiştireceğiz" diye konuştu. Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte 19 tesisin temelini attı. DİVAN TOPLANTISINA KATILDI Veysel Eroğlu, partisinin öğretmenevindeki Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na da katıldı. Partililere seslenen Bakan Veysel Eroğlu, 16 Nisan'da referandum yapılacağını hatırlatarak, 'evet' çıkması için partililerden çalışmaları istedi. Mesut MADAN/BURDUR, ()