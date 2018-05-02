(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak çökecektir

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP) ittifakıyla ilgili "İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar. Çatı, zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi ortaklığında düzenlenen 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı', Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde yapıldı. Çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, CHP, İYİ Parti, DP ve SP'nin 24 Haziran seçimleri için ittifak kararını değerlendirdi. Bakan Eroğlu, "CHP, adayını belirleyemedi; ancak cuma günü belirleneceği söylendi. Herhalde düşünüyorlar, bulamadılar daha. Buluncaya kadar seçimler biter herhalde. Gerçekten CHP, ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz, onların ne yaptıklarına bakmıyoruz; yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar. Çatı, zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" diye konuştu.