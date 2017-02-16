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(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Güçlü bir yönetim için 'evet' diyeceğiz (2)

REFERANDUM TARİHİNİ ŞAŞIRDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, partililere yönelik yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandumun tarihini 18 Nisan...

REFERANDUM TARİHİNİ ŞAŞIRDI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Eroğlu, partililere yönelik yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da yapılacak referandumun tarihini 18 Nisan olarak açıkladı. Bakan Eroğlu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Değerli kardeşlerim bildiğiniz gibi 18 Nisan'da tarihimizin en önemli dönüm noktası bir halk oylaması var. Bu o kadar önemli ki bence şuana kadar ki seçimlerin en önemlisi bu değerli kardeşlerim. Siyasi istikrarın devamı, koalisyonların yaşanmaması, süratli bir kalkınma için, bürokrasinin hızlı hareket etmesi açısından 16 Nisan halk oylaması ülkemizin tarihinde bir milat olacak. O bakımdan hep birlikte sandığa giderek evet mührünü vurmamız lazım."

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