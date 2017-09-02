(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'dan seçim uyarısı (2)

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ KESMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Orman Ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında Sandıklı İlçesi'ndeki bayramlaşma törenine katıldı. 15 Temmuz Kent Meydanı'ndaki programa, Ak Parti milletvekilleri Hatice Dudu Özkal ve Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, Sandıklı, Hocalar ve Kızılören kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Eroğlu, kent meydanına gelişinde Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl tarafından çiçekle karşılandı.



Bayramlaşma programında konuşan Bakan Eroğlu, kent ve ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin üzerinde pek çok düşman ülkenin planlar yaptığını kaydeden Bakan Eroğlu, bu ülkelerin hileyle Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştığını söyledi. "Onların bir planı varsa, onların bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var" diyen Eroğlu, şunları kaydetti:



"Son gönül kalemiz olan coğrafyamızı yıkmak istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Başımıza PKK'yı musallat ettiler. Biliyorsunuz PKK Türk ve Kürt vatandaşlarımızın düşmanı olan bir terör örgütü. Akabinde o yetmiyormuş gibi DEAŞ'ı kurup başımıza musallat ettiler. Ama DEAŞ ile en iyi mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti verdi. Geçen sene 15 Temmuz'da hain, alçak, gerçekten meymenetsiz FETÖ'nün darbe teşebbüsü oldu. Ama milletimizin kahramanlığı, Recep Tayip Erdoğan'ın cesareti ve bütün herkesin kararlılığı neticesinde bu darbe teşebbüsü püskürtüldü."



Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.