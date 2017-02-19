(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: CHP'li kardeşlerimizi 'evet' vermeleri için ikna edeceğiz

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 16 Nisan öncesi kapı kapı dolaşacaklarını belirterek, "Özellikle CHP'li kardeşlerimizi evet vermeleri için ikna edeceğiz. Onlara neden evet demeleri gerektiğini anlatacağız. CHP'li kardeşlerimiz rejim değişikliği olacak diye biliyor ama rejim değişmeyecek" dedi. Bakan Veysel Eroğlu, Kırklareli'de DSİ tesisleri toplu temel atma ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katıldıktan sonra valilik ve AK Parti'yi ziyaret etti. Vali Esengül Civelek ile valilik bahçesine fidan diken Eroğlu, parti teşkilatına yaptığı ziyarette 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinip, partililerden CHP'lileri 'Evet' demeleri için ikna etmelerini istedi. Eroğlu, "16 Nisan'da sahibe gideceğiz ama öncesinde kapı kapı dolaşacağız. Özellikle CHP'li kardeşlerimizi 'Evet' vermeleri için ikna edeceğiz. Onlara neden 'Evet' demeleri gerektiğini anlatacağız. CHP'li kardeşlerimiz 'Rejim değişikliği' olacak diye biliyor ama rejim değişmeyecek. Sizler de bunu onlara anlatın" dedi. "HALİÇ, GİBİ ERGENE'Yİ DE TEMİZLEYECEĞİZ" Trakya'nın ortasından geçen ve kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'ne değinen Bakan Veysel Eroğlu, Ergene Eylem Planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini anlattı. Eroğlu, şöyle konuştu: "14 tane atıksu arıtma tesisi kuruyoruz, 11 tanesi bitti, 3 tanesi de bu sene bitiyor. Biz sırf Ergene Nehri'nin temizleme çalışmaları kapsamında, 3 milyar 200 milyon TL Orman ve Su İşleri Bakanlığı harcıyor. 800 milyon TL Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harcıyor. Toplam maliyeti yaklaşık 4 milyar TL. Kirlilik parametresi 800'den şu anda 200'e indi, 4'te bire inmiş. Balıklar görülmeye başlandı yeterli mi değil, daha da güzelleşecek, Haliç'i nasıl temizlediysek Ergene'yi de temizleyeceğiz. Ergene'de en ileri, en son teknoloji ile çalışıyoruz. Son 20 yılın en son teknolojisini kurduk. Sizlerden ricam bizlere destek olun. Bu yatırımları önemli olan işletmek. Ergene'deki, 14 şehrin atık arıtma tesisleri bitiyor. 4 milyar lira bütçe ile Ergene'de yatırımlar yapıyoruz. Bunu belediyelerin yapması söz konusu değil. Ergene de artık tertemiz olacak." Bakan Eroğlu, Kırklareli'nin hükümetleri döneminde yatırım yapılan bir olduğunu belirterek, "Ben çok iyi hatırlıyorum Kırklareli unutulmuş bir ildi, burada bir yatırım yoktu, daha sonra Başbakanımızın talimatıyla ben burada Trakya Gelişim Projesi'ni (TRAGEP) açıkladım. 2019 yılına kadar bu TRAGEP projesi bitecek. 16 tane içme suyu, 14 tane ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 114 baraj ve gölet inşa edeceğiz. 139 tane sulama tesisi ve 223 tane dere ıslahı yapacağız ayrıca 992 bin dekar arazide ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 6 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. 63 tane otomatik meteoroloji istasyonu kuracağız. Kırklareli'ye 71 müjde vermişiz 475 milyon TL tutarında, bu sefer de elimiz boş gelmeyelim dedik, dolayısıyla 12 tane müjdeyle geldik 26 milyon TL tutarında. Böylece bu ilimize 83 müjde vermiş olacağız şimdiye kadar toplam maliyet rakamı da 501 milyon TL, yani yarım milyar" dedi. Bakan Eroğlu, daha sonra Edirne'ye geçti.