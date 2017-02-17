SULAMA PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde düzenlenen toplu temel atma töreninde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 624 milyon lira yatırım bedelli İmamoğlu Sulaması 3'üncü Kısım ve 4'üncü Kısım Sulama Tesisleri ile 2 taşkın koruma tesisinin temelini attı. Eroğlu, ayrıca Adana'da 10 aileye gelir getirici tür, 11 aileye ORKÖY sertifikası verdi. Bakan Eroğlu tarafından temeli atılan tesislerle 480 bin 470 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Bakan Eroğlu, törenin ardından El-Bab'ta şehit olan uzman çavuş Gökhan Kılıç, uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), ()-
(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Barajlarda doluluk sorunu yok, karlar eriyince seviye daha da artacak (2)
SULAMA PROJESİNİN TEMELİNİ ATTI Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde düzenlenen toplu temel atma töreninde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 624 milyon lira...
17 Şubat 2017 Cuma 16:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.