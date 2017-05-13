(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: YPG, bizim için terör örgütüdür

BAKAN ELVAN: TÜRKİYE VATANIMIZSA TÜRKÇE SAYESİNDEDİR'' Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, memleketi Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen 740'ncı Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'ye Anma törenlerine katıldı. 'Dilimiz Kimliğimiz' adlı kpanelde konuşan Bakan Elvan, Türkçe'nin önemine değinerek, şunları söyledi: ''Vatan için pek çok tarif yapılır. Vatanın en güzel tariflerinden biri de Türkçe'nin konuşulduğu yerdir. Türkçe'nin sadece insan olarak bizim değil, dağa, taşa, eşyaya ve evrene nüfuz ettiği yerlerdir. Bugün Türkiye, bin yıldır bizim vatanımızsa burada dünyaya hala model olabilecek bir uygarlık inşa ettiysek, bu başka pek çok değer yanında Türkçe sayesindedir. Konuştuğumuz dil sayesindedir. Annemizin söylediği ninniler yaktığı ağıtlar sayesindedir. Bu dille oluşturulan sözlü ve yazılı muhteşem edebiyat sayesindedir.'' Türkçe'nin sadece dilimiz değil, kimliğimizde olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, ''Aslında yegane değer taşıyıcısı dildir. Elbette maddi kültürel varlıklar akla gelebilir. Onlara yüklediğimiz anlam, onların nasıl bir değerler manzumesi oluşturduğunun ifadesi de ancak dille mümkündür. Dil eşyayı ve evreni sadece adlandırmakla kalmaz, aynı zamanda anlamlandırır. Adlandırma ve anlamlandırma birbirinden bağımsız değildir. Onun için Türkçe sadece bizim dilimiz değil, aynı zamanda kimliğimizdir. Bu kimliğin güçlü olması, bu kimliğin engin olması, bu kimliğin lekelenmemesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Dildeki yozlaşma sadece dili yozlaştırmakla kalmaz, hayatımızı ve değerlerimizi de yozlaştırır'' diye konuştu. Bakan Elvan ve beraberinde heyet daha sonra Karaman Belediyesi tarafından Yunus Emre Camii Bahçesi'ndeki 'Yunus Emre Hoşgörü Sofrası'ndaki yemeğe katıldı.