(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: YPG, bizim için terör örgütüdür

Mehmet Kayhan YILDIZ KONYA () KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silahlı destek vermesine tepki gösterip, "Bizim terör örgütlerine karşı tutumumuz belli. Bizim için YPG'de bir terör örgütüdür, PKK'da bir terör örgütüdür, DEAŞ'da bir terör örgütüdür, FETÖ'de bir terör örgütüdür. Bu terör örgütlerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur."dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 740'ıncı Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'ye Anma törenlerine katılmak için memleketi Karaman'a geldi. Burada gazetecilerin ABD'nin, terör örgütü YPG'ye silahlı destek sağlamasıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Elvan, ABD'ye tepki gösterip, YPG'nin bir terör örgütü olduğu belirtti. Elvan, şöyle konuştu: "Bizim terör örgütlerine karşı tutumumuz belli. Bizim için YPG'de bir terör örgütüdür, PKK'da bir terör örgütüdür, DEAŞ'da bir terör örgütüdür, FETÖ'de bir terör örgütüdür. Bu terör örgütlerinin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Bu terör örgütlerine karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir. Her birinin inlerine giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Kar kış demeden gece gündüz demeden bunların üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz Allahın izniyle her birinin kökünü kurutacağız." YPG'NİN PKK'NIN BİR PARÇASI Bakan Elvan, YPG'nin PKK'nın bir uzantısı olduğunu belirterek, "YPG ile ilgili olarak, biz daha önce defalarca hem sayın Cumhurbaşkanımız, hem Başbakanımız, bakanlar olarak bizler YPG'nin bir terör örgütü olduğunu elimizde çok somut deliller olduğunu PKK'dan hiçbir farkı olmadığını PKK'nın bir parçası bütünü olduğunu defalarca söyledik. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla bu noktada bizim tavrımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. YPG elbette bir terör örgütüdür. Bu noktada da zaten sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki hafta başında ABD Başkanı ile görüşecek bu meseleler daha detaylı bir şekilde tartışılacak. Görüşlerimizi sayın Cumhurbaşkanımız net olarak ortaya koyacaktır. Biz terör örgütlerine yönelik mücadelemize devam edeceğiz. Terör örgütleriyle artık bir yere gidilemeyeceğini bu ülkeler görmesi lazım."diye konuştu. TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI, BAŞKA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KULLANMAK YANLIŞ Bakan Elvan, DEAŞ terör örgütüne karşı YPG'nın kullanılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Türkiye NATO'nun en önemli güçlerinden bir tanesi ve bir mesele varsa, bir problem varsa bunun platformları var. Bu sorunların ülke düzeyinde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütünü kullanmak son derece yanlış bir yaklaşım. Türkiye olarak biz güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Hiçbir zaman bizim ülkemizi tehdit eden herhangi bir unsur ortaya çıkması halinde bunlara karşı kesin tavrımızı ortaya koyarız ve hiçbir zamanda bunlara müsamaha göstermeyiz. Mücadelemiz devam edecek, bizim ulusal güvenliğimizi tehdit eden ne varsa bunların üzerine kararlılıkla gideceğiz. "dedi.