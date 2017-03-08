(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programındaki açıklamasını hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Demek ki o aslında yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Sırf muhalefet olsun diye 'Hayır' diyor. Zaten 18 maddelik bu değişikliği okusa emin olun ki o da 'Evet' diyecektir" dedi. Kalkınma Bakanı Lütfi Evlan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Konya'ya geldi. Bakan Elvan ilk olarak Ankara'ya sınır olan Kulu İlçesi'ni ziyaret etti. Burada bir düğün salonunda partilileriyle biraraya gelen Bakan Elvan, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değindi. Elvan, yeni Anayasa değişikliğiyle milletin iradesinin üzerinde hiçbir gölge ve vesayetin olmayacağını belirtti. Ana muhalefet partisinin halen rejim değişikliği yapılacak şeklinde kampanya yürüttüğünü ifade eden Elvan, rejim değişikliğinin olmayacağını değişenin sadece hükümet sistemi olacağını kaydetti. 'KILIÇDAROĞLU, BAŞBAKANLIĞI KALDIRACAĞIMIZI BİLE BİLMİYOR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamaya değinen Bakan Elvan, şunları söyledi: "Ana muhalefetin başındaki kişi, Sayın Kılıçdaroğlu, geçen gün bir radyo programına katıldı. Sayın Kılıçdaroğlu, radyo programında diyor ki 'Diyelim yeni bir model kurduk, halk seçti, Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga o zaman çıkacak, niye bunu söylemiyorlar millete' diyor. Arkadaşlar buna gülmeyin diyemem. Kılıçdaroğlu, bizim Anayasa değişikliğiyle Başbakanlığı kaldıracağımızı bile bilmiyor. Anayasa'nın 18 maddesini bile okumamış. Bir partinin genel başkanı böyle bir şeyi nasıl söyler? Hiç mi okumadınız Anayasa değişikliğini, hiç mi görmediniz? Biz ne diyoruz? 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' diyoruz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu neye 'Hayır' dediğini bilmiyor. Demek ki o aslında yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Sırf muhalefet olsun diye 'Hayır' diyor. Zaten 18 maddelik bu değişikliği okusa emin olun ki o da 'Evet' diyecektir." Bakan Elvan, ana muhalefet partisinin yapılacak yeni Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki gençlere milletvekili seçilme imkanını eleştirdiğini belirterek, tepki gösterdi. Elvan, "Bunlar zaten bakkal çocuğunu, manav çocuğunu, işçi çocuğunu Milletvekili yapmaz diyorlar. Bal gibi yaparız sevgili kardeşlerim. Şu an bakkal çocuğu, manav çocuğu, işçi çocuğu olan Ak Parti milletvekillerimiz var. Biz gençlerimize güveniyoruz" dedi.